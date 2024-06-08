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    • Шалимов – о личных проблемах Сафонова: «У Матвея есть только один вариант»

    Шалимов – о личных проблемах Сафонова: «У Матвея есть только один вариант»

    Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов оценил ситуацию голкипера команды Матвея Сафонова.

    • Футболист получил запрет на выезд из России.
    • Причина – долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей.
    • Из-за этого трансфер Сафонова в «ПСЖ» оказался под угрозой срыва.

    «Не думаю, что трансфер сорвется. Но как можно быстрее нужно решить эту проблему.

    Личные проблемы есть у каждого. Конечно, неприятная история. Если «ПСЖ» его ждет, а там говорят, что он алименты не платит… Ничего страшного нет, но затягиваться нельзя. Вариант один – заплатить алименты и ехать в «ПСЖ». Надо сделать все по закону», – сказал Шалимов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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