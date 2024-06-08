Шалимов – о личных проблемах Сафонова: «У Матвея есть только один вариант»

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов оценил ситуацию голкипера команды Матвея Сафонова.

Футболист получил запрет на выезд из России.

Причина – долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей.

Из-за этого трансфер Сафонова в «ПСЖ» оказался под угрозой срыва.

«Не думаю, что трансфер сорвется. Но как можно быстрее нужно решить эту проблему.

Личные проблемы есть у каждого. Конечно, неприятная история. Если «ПСЖ» его ждет, а там говорят, что он алименты не платит… Ничего страшного нет, но затягиваться нельзя. Вариант один – заплатить алименты и ехать в «ПСЖ». Надо сделать все по закону», – сказал Шалимов.