Кузяев прокомментировал скорый трансфер Сафонова в «ПСЖ»

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев высказался о готовящемся трансфере вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».
– К вам в чемпионат Франции едет Матвей Сафонов. Что ему скажите?
– Уже сказал ему, что французский язык непростой. Также там скорости повыше, интенсивности больше, игроки сильнее в плане атлетичности.
– У него получится во Франции?
– Естественно. Я уверен в нем. У Моти хороший менталитет и твердый характер.
- Футболист получил запрет на выезд из России.
- Причина – долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей.
- Из-за этого трансфер Сафонова в «ПСЖ» оказался под угрозой срыва.