Кузяев прокомментировал скорый трансфер Сафонова в «ПСЖ»

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев высказался о готовящемся трансфере вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

– К вам в чемпионат Франции едет Матвей Сафонов. Что ему скажите?

– Уже сказал ему, что французский язык непростой. Также там скорости повыше, интенсивности больше, игроки сильнее в плане атлетичности.

– У него получится во Франции?

– Естественно. Я уверен в нем. У Моти хороший менталитет и твердый характер.