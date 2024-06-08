Карпин назвал игроков сборной России, которыми он восхищается

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил несколько футболистов по итогам товарищеского матча с Беларусью.

«Я восхищаюсь не только Алексеем Миранчуком. Другими игроками. Антоном, Чаловым, Глебовым. Сегодня все провели хороший матч.

Не могу сказать, что у Сергеева было подавленное настроение. Я не заметил.

Особенный настрой у Чалова? Это не особый настрой. Это настрой играть за сборную и приносить пользу», – сказал Карпин.