Карпин назвал игроков сборной России, которыми он восхищается

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил несколько футболистов по итогам товарищеского матча с Беларусью.
«Я восхищаюсь не только Алексеем Миранчуком. Другими игроками. Антоном, Чаловым, Глебовым. Сегодня все провели хороший матч.
Не могу сказать, что у Сергеева было подавленное настроение. Я не заметил.
Особенный настрой у Чалова? Это не особый настрой. Это настрой играть за сборную и приносить пользу», – сказал Карпин.
- Россия разгромила Беларусь – 4:0.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.