Советник президента РФС – о снятии бана с России: «Это зреет в ФИФА и УЕФА на подсознательном уровне»

Советник президента РФС Алексей Сорокин предположил, когда российский футбол может вернуться на международную арену.

«У меня только интуитивные ощущения по совокупности всех дискуссий и общения на конгрессе [ФИФА] в Бангкоке.

Мне тоже кажется, что все уже устали от текущей ситуации, есть какая-то внутренняя, не осязаемая, может быть, но ощущаемая готовность вернуть Россию, потому что все на каком-то тонком уровне понимают, что так невозможно и неправильно долго по политическим причинам мариновать столько сборных из одной из самых больших стран.

Поэтому мне кажется, что ближе к концу года, осенью необходимо вернуться к дискуссии с УЕФА и ФИФА относительно снятия всех запретов.

Ощущается, что постепенно это зреет на подсознательном уровне наших коллег», – сказал Сорокин.