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    • Советник президента РФС – о снятии бана с России: «Это зреет в ФИФА и УЕФА на подсознательном уровне»

    Советник президента РФС – о снятии бана с России: «Это зреет в ФИФА и УЕФА на подсознательном уровне»

    Советник президента РФС Алексей Сорокин предположил, когда российский футбол может вернуться на международную арену.

    «У меня только интуитивные ощущения по совокупности всех дискуссий и общения на конгрессе [ФИФА] в Бангкоке.

    Мне тоже кажется, что все уже устали от текущей ситуации, есть какая-то внутренняя, не осязаемая, может быть, но ощущаемая готовность вернуть Россию, потому что все на каком-то тонком уровне понимают, что так невозможно и неправильно долго по политическим причинам мариновать столько сборных из одной из самых больших стран.

    Поэтому мне кажется, что ближе к концу года, осенью необходимо вернуться к дискуссии с УЕФА и ФИФА относительно снятия всех запретов.

    Ощущается, что постепенно это зреет на подсознательном уровне наших коллег», – сказал Сорокин.

    • Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022-го.
    • Ранее президент УЕФА Александер Чеферин связывал снятие санкций с окончанием СВО на Украине.

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    Источник: ТАСС

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    07.06.2024 20:54
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    Комментарии (13)
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    ...уефан
    1717785453
    ...бред!...
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    Таврида
    1717786366
    Снимут бан, но секретно, никто и знать не будет...
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    The only one
    1717786745
    экстрасенс хренов...
    Ответить
    TIMOTHY
    1717788926
    Так и работаете там с ощущениями вечными) разогнать вас давно пора с вашими ощущениями
    Ответить
    qwertyйцукен
    1717789310
    Зреет, зреет..Куй знает когда созреет.Гы гы
    Ответить
    Suvorov71
    1717789392
    Так, лет через пять, а возможно и больше, хотя все может быть, а что на это скажет Джо из штатов
    Ответить
    mutabor0992
    1717789689
    "Поэтому мне кажется, что ближе к концу года, осенью необходимо вернуться к дискуссии..."Это же сколько еще времени пройдет,пока вернемся???
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    Lee Hoy
    1717789851
    = "У меня только интуитивные ощущения по совокупности всех дискуссий..." А у меня только интуитивные ощущения, что мне повысят зарплату. = "Поэтому мне кажется, что ближе к концу года, осенью необходимо вернуться к дискуссии..." И мне кажется, что лучше к концу года вернуться к дискуссии. Вот это уровень, вот это менеджмент, все на интуиции.
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    Александр.Т.
    1717790896
    Да не разбанят нас ещё долго, даже когда сво закончиться ещё несколько лет в бане будем
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