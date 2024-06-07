Сафонов пытается забрать у бывшей жены автомобиль, подаренный им по случаю рождения дочери

Юрист Максим Шилов, представляющий интересы экс-супруги Матвея Сафонова Анастасии, подробно рассказал о разбирательствах с вратарем «Краснодара».

Футболист получил запрет на выезд из России.

Причина – долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей.

Из-за этого трансфер Сафонова в «ПСЖ» оказался под угрозой срыва.

Сейчас голкипер со сборной России находится в Минске.

– Если Сафонов пойдет вам навстречу и сразу выплатит долг, то его сразу выпустят за границу?

– Интересный вопрос. За последний год у Матвея Евгеньевича сменилось три адвоката. Я Анастасию Александровну представляю уже полтора года. Со всеми адвокатами Сафонова мы пытались решить этот вопрос мирно.

Но с нами никто разговаривать не собирается и, как нам сказали, будут решать в судебном порядке все те вопросы, которые возникли в связи с воспитанием общего ребенка.

– Сафонов подал ответные иски. Может ли он этими юридическими шагами добиться выезда?

– Если хотите узнать, может ли он выехать, то соответствующее постановление пристава может отменить либо суд, либо вышестоящее должностное лицо службы приставов. Мы настаиваем на полном погашении задолженности.

– Насколько понимаем, Сафонов обжалует решение по алиментам, а также до сих пор в суде находится дело о разделе имущества. Каким вы видите для себя разрешение ситуации?

– Мы изначально исходили из того, что данный спор должен был разрешаться мирно. Однако Матвей Евгеньевич на эти наши попытки урегулировать спор ответил отказом. Соответственно, образовалось большое количество споров. В том числе об алиментах, разделе совместно нажитого имущества.

Матвей Евгеньевич пытается забрать у Анастасии Александровны автомобиль, который был ей подарен им по случаю рождения дочери. Также есть другие споры.

В том числе Сафонов в конце мая обратился в полицию с заявлением о том, что у него были похищены денежные средства Анастасией Александровной с его банковской карты в размере 800 тысяч рублей. Эти рычаги он предпринимает.

Напомню, что в силу действия норм семейного законодательства, они находились в тот момент в браке. И все денежные средства являются общим имуществом, неважно кто зарабатывает из членов семьи. В период брака эти средства были им самостоятельно направлены Анастасии Александровне для производства ремонтных работ в квартире, которую они подарили своей дочери.

Да, рычаги действительно обширные. Как полагает семья Анастасии Александровны, эти все попытки направлены только на то, чтобы не допустить исполнения решения Никулинского суда об оплате алиментов.

Мы делаем все возможное, чтобы решение суда, которое подлежит немедленному исполнению, было исполнено. Соответствующие ходатайства и иные процессуальные действия мы и совершаем. Полагаем, что решение суда должно исполняться.