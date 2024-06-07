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    • Сафонов подал заявление в полицию на бывшую жену, требующую от него 60 миллионов алиментов

    Сафонов подал заявление в полицию на бывшую жену, требующую от него 60 миллионов алиментов

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов обратился в правоохранительные органы, обвинив свою экс-супругу Анастасию в краже денег.

    Футболист в конце мая подал заявление в полицию. По его версии, 800 тысяч рублей были украдены с карты в 2021 году, когда они еще были в браке.

    Семья Анастасии подозревает, что Сафонов сделал это, чтобы не платить алименты.

    «Женщина [экс-жена Сафонова] утверждает, что эти деньги спортсмен сам перевeл ей на ремонт квартиры, которую они подарили дочке.

    После заявления Сафонова к родителям Анастасии пришли сотрудники уголовного розыска, а от самой девушки требовали немедленно приехать в Краснодар, иначе в Москве еe могут задержать», – сообщил источник.

    • Матвей должен 60 миллионов рублей алиментов.
    • Из-за этого ему 6 июня запретили выезжать из России.
    • Трансфер Сафонова в «ПСЖ» оказался под угрозой срыва.
    • Сейчас голкипер со сборной России находится в Минске.

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    Источник: Baza

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    07.06.2024 16:58
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    Комментарии (25)
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    DVOK68
    1717770340
    С бабами своими надо вовремя разбираться и за личным кабинетом в сбере сечь,ну иль в втб и т.д...) Лох.
    Ответить
    Evgenijgerasimov607@gmail
    1717770731
    ****** конченый,чтоб ты обосрался
    Ответить
    ...уефан
    1717770758
    ...одно слово - Матюха-тюха!(...
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1717772288
    Ты не бык,ты телка сафон
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    лошадка35
    1717772639
    Аххаха) ущемленная звезда ПСЖ) Смешно даже представить, как он будет доказывать свои потешные обвинения)
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    Romeo 123
    1717773273
    Был салфон а оказался ган дон
    Ответить
    Kollljan
    1717773309
    Обломался патлатый.
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    Боров навоз
    1717773377
    Ну чмошник этот подраблучник! Чтоб ему по пять штук отгружали вкаждой игре.
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    Правдоруб100
    1717776016
    Однозначно только одно - баба его сволочь и стерва первостатейная!!!! А всё остальное , мужики, под сомнением: кто, когда, да или нет, мы этого не знаем, зато знаем это потреблятствующее бабьё....
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    andr45
    1717776030
    «По его [САФОНОВА] версии, 800 тысяч рублей были украдены с карты в 2021 году, когда они еще были в браке. » А у них в брачном договоре есть пункт о раздельном бюджете?) И второе. Она предъявила претензии на 60 (ШЕСТЬДЕСЯТ) миллионов рублей, а он требует вернуть 0,8 млн.руб.)))) Ох, и какой же законченный дурак энтот Сафонов)))) Одно слово - ФУТБОЛЕР)))
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