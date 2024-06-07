Сафонов подал заявление в полицию на бывшую жену, требующую от него 60 миллионов алиментов

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов обратился в правоохранительные органы, обвинив свою экс-супругу Анастасию в краже денег.
Футболист в конце мая подал заявление в полицию. По его версии, 800 тысяч рублей были украдены с карты в 2021 году, когда они еще были в браке.
Семья Анастасии подозревает, что Сафонов сделал это, чтобы не платить алименты.
«Женщина [экс-жена Сафонова] утверждает, что эти деньги спортсмен сам перевeл ей на ремонт квартиры, которую они подарили дочке.
После заявления Сафонова к родителям Анастасии пришли сотрудники уголовного розыска, а от самой девушки требовали немедленно приехать в Краснодар, иначе в Москве еe могут задержать», – сообщил источник.
- Матвей должен 60 миллионов рублей алиментов.
- Из-за этого ему 6 июня запретили выезжать из России.
- Трансфер Сафонова в «ПСЖ» оказался под угрозой срыва.
- Сейчас голкипер со сборной России находится в Минске.