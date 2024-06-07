Месси обращался к психологу, когда выступал за «Барселону»

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси признался, что ему требовалась психологическая помощь в период игры за «Барселону».

«Обращался ли я к психологу? Да, был такой момент, когда я выступал за «Барсу». Это было давно. Я никогда раньше не пробовал и скептически относился ко всему этому. Я человек, который держит все в себе.

Но, честно говоря, когда я обратился к психологу, это мне очень помогло. Мне понравилось. Психолог сделал так, что я стал гораздо больше делиться всем, что со мной происходит, и стал намного больше открываться перед своими близкими», – рассказал Месси.