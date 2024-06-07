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    Месси обращался к психологу, когда выступал за «Барселону»

    Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси признался, что ему требовалась психологическая помощь в период игры за «Барселону».

    «Обращался ли я к психологу? Да, был такой момент, когда я выступал за «Барсу». Это было давно. Я никогда раньше не пробовал и скептически относился ко всему этому. Я человек, который держит все в себе.

    Но, честно говоря, когда я обратился к психологу, это мне очень помогло. Мне понравилось. Психолог сделал так, что я стал гораздо больше делиться всем, что со мной происходит, и стал намного больше открываться перед своими близкими», – рассказал Месси.

    • Аргентинец был в «Барселоне» с 2000 по 2021 год.
    • Он выиграл с командой 35 трофеев.
    • Затем Месси провел 2 сезона в «ПСЖ», а с прошлого лета выступает в МЛС.

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    Источник: Infobae

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    07.06.2024 18:00
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    Комментарии (1)
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    Damir07
    1717791980
    Ему наверное на карту упала такая большая зарплата что не знал куда девать и психиатору побежал Ну вот не знает человек куда деньги девать )))
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