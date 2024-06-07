Реакция Губерниева на запрет Сафонову выезжать из России

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал проблемы вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

Футболист получил запрет на выезд из России.

Причина – долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей.

Из-за этого трансфер Сафонова в «ПСЖ» оказался под угрозой срыва.

Сейчас голкипер со сборной России находится в Минске.

«Надо проверить тщательно этого злостного неплательщика алиментов, он еще может тайно посещать любовницу…

А если серьезно, это полный песец и позорище», – написал Губерниев в своем телеграм-канале.