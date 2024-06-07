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    Реакция Губерниева на запрет Сафонову выезжать из России

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал проблемы вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

    • Футболист получил запрет на выезд из России.
    • Причина – долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей.
    • Из-за этого трансфер Сафонова в «ПСЖ» оказался под угрозой срыва.
    • Сейчас голкипер со сборной России находится в Минске.

    «Надо проверить тщательно этого злостного неплательщика алиментов, он еще может тайно посещать любовницу…

    А если серьезно, это полный песец и позорище», – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

    • 25-летний Сафонов – воспитанник «Краснодара».
    • За главную команду южан Матвей провел 175 матчей и пропустил 208 голов.
    • «ПСЖ» должен заплатить за него 20 млн евро с учетом бонусов и подписать контракт до 2029 года.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    07.06.2024 16:38
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    Комментарии (21)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    val69
    1717769312
    Поймала, раздвинула , родила... и живи в своё удовольствие.. и ни в чем себе не отказывай.. До чего же эти футболëры обижены отсутствием мозга... куй стоит, в костях ломота... А теперь - получайте, распишитесь...
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1717770849
    Губер ***** ещё тот!
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    ...уефан
    1717770963
    ...за каждый свой поступок в жизни, перед ней же, приходится потом и отвечать...
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1717771541
    Губер это *****, его нельзя слушать
    Ответить
    лошадка35
    1717772394
    Супер)))
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1717772435
    Не нужно быть жлобом раз влип Сафонов! Реши проблему и не сопи
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    andr45
    1717775271
    И почему эти футболеры так похожи друг на друга? Кержаков, Аршавин, Буланов, Сафонов...
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    slavа0508
    1717787359
    Заплати и ехай спокойно ...
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    Вот-Так-google
    1717835712
    Перед законом все равны
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    СПОРТ 21 века
    1717837883
    Пусть расскажут как хоть слил, а то столько желтухи. А где подробности? Сказали А, говорите тогда и Б, иначе смысл было начинать
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