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    • ⚡️ Трансфер Сафонова в «ПСЖ» под угрозой – ему запретили выезжать из России

    ⚡️ Трансфер Сафонова в «ПСЖ» под угрозой – ему запретили выезжать из России

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов получил запрет на выезд из России.

    Соответствующее решение было принято в четверг, 6 июня. Причина – долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей. В феврале футболист проиграл суд бывшей жене, с которой он развeлся в 2023 году.

    Из-за этого трансфер Сафонова в «ПСЖ» оказался под угрозой срыва.

    Сейчас голкипер со сборной России находится в Минске, где готовится к товарищескому матчу. Возможно, он попытается улететь в Европу, не возвращаясь в РФ.

    • 25-летний Сафонов – воспитанник «Краснодара».
    • За главную команду южан Матвей провел 175 матчей и пропустил 208 голов.
    • «ПСЖ» должен заплатить за него 20 млн евро с учетом бонусов и подписать контракт до 2029 года.

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    Источник: Baza

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    07.06.2024 15:49
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    Комментарии (33)
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    Benifacto
    1717768332
    ниче се алименты, а не слишком ли за один год?
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    шахта Заполярная
    1717768468
    За удовольствие надо платить.
    Ответить
    TIMOTHY
    1717768475
    Дурилка картонная а не Сафонов) Знал же что уезжает и заплатил бы своей! Что в мозгах
    Ответить
    Spartak_forv@
    1717768667
    И как так совпало,что до появления интереса со стороны ПСЖ приставы никаких запретов на выезд не выдавали
    Ответить
    BRO_football
    1717769772
    А ведь была новость, что Сафонов медосмотр в ПСЖ прошёл. Новость от 28 мая: Сафонов прилетел в Париж на медосмотр для ПСЖ. Сафонов уже летал во Францию! И если бы он хотел якобы скрыться и не платить алементы жене, то сделал бы это тогда. Но запрет почему-то поступил только сейчас. Тупо как-то получается. Один раз выпустили из страны свободно с долгом 60 млн. рублей, второй раз не выпускают, наложили запрет. Ну и бред. Больше похоже на вброс.
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    Давид59
    1717770442
    Из Беларуси? В Европу сбежать? Человек, который это написал, похоже, только что родился.
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    Oldtrafford83
    1717770841
    Карма подкралась незаметно)
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1717772525
    Позорная тупая тёлка ты псжист)
    Ответить
    serhio80
    1717775279
    но журнашлюхи и блогеры конечно пи.дорасы( что с квинси, что тут( пока не спросили и не раздули никто бы даже не думал об этом(
    Ответить
    Бригадный
    1717782486
    ПСЖ, скорее всего, при таком раскладе даст Сафонычу пинка под зад. Зачем шейхам шкандаль на ффсю вулицу? В европах за такое поведение Сафоныча с дерьмом смешают.
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