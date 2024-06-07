⚡️ Трансфер Сафонова в «ПСЖ» под угрозой – ему запретили выезжать из России

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов получил запрет на выезд из России.
Соответствующее решение было принято в четверг, 6 июня. Причина – долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей. В феврале футболист проиграл суд бывшей жене, с которой он развeлся в 2023 году.
Из-за этого трансфер Сафонова в «ПСЖ» оказался под угрозой срыва.
Сейчас голкипер со сборной России находится в Минске, где готовится к товарищескому матчу. Возможно, он попытается улететь в Европу, не возвращаясь в РФ.
- 25-летний Сафонов – воспитанник «Краснодара».
- За главную команду южан Матвей провел 175 матчей и пропустил 208 голов.
- «ПСЖ» должен заплатить за него 20 млн евро с учетом бонусов и подписать контракт до 2029 года.