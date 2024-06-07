⚡️ Трансфер Сафонова в «ПСЖ» под угрозой – ему запретили выезжать из России

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов получил запрет на выезд из России.

Соответствующее решение было принято в четверг, 6 июня. Причина – долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей. В феврале футболист проиграл суд бывшей жене, с которой он развeлся в 2023 году.

Из-за этого трансфер Сафонова в «ПСЖ» оказался под угрозой срыва.

Сейчас голкипер со сборной России находится в Минске, где готовится к товарищескому матчу. Возможно, он попытается улететь в Европу, не возвращаясь в РФ.