Определен самый популярный клуб мира в соцсетях, в топ-100 есть один представитель РПЛ

CIES Football Observatory представил рейтинг самых популярных футбольных клубов в социальных сетях.

В расчет бралось количество подписчиков в X (бывший твиттер), инстаграме*, фейсбуке* и тиктоке. (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Первое место занял «Реал», на который подписаны почти 411 миллионов фолловеров.

67-е место занял «Зенит» (9 миллионов подписчиков). Это единственный представитель РПЛ в топ-100 рейтинга.

Первая десятка списка от CIES Football Observatory выглядит так: