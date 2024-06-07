Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Определен самый популярный клуб мира в соцсетях, в топ-100 есть один представитель РПЛ

    Определен самый популярный клуб мира в соцсетях, в топ-100 есть один представитель РПЛ

    CIES Football Observatory представил рейтинг самых популярных футбольных клубов в социальных сетях.

    В расчет бралось количество подписчиков в X (бывший твиттер), инстаграме*, фейсбуке* и тиктоке. (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

    Первое место занял «Реал», на который подписаны почти 411 миллионов фолловеров.

    67-е место занял «Зенит» (9 миллионов подписчиков). Это единственный представитель РПЛ в топ-100 рейтинга.

    Первая десятка списка от CIES Football Observatory выглядит так:

    1. «Реал» – 410,9 миллиона подписчиков;
    2. «Барселона» – 360,7 млн;
    3. «Манчестер Юнайтед» – 216,3 млн;
    4. «ПСЖ» – 184,1 млн;
    5. «Манчестер Сити» – 158,4 млн;
    6. «Ювентус» – 155,8 млн;
    7. «Ливерпуль» – 144,5 млн;
    8. «Челси» – 141,7 млн;
    9. «Бавария» – 137,1 млн;
    10. «Арсенал» – 102,4 млн.

    Новости по теме
    Модрич сделал трогательное фото с Моуринью
    В Испании узнали, что Анчелотти говорил о переходе Мбаппе в «Реал»
    Четвертый футболист в мире получил 180-миллионную рыночную стоимость 5
    Источник: CIES Footbal Observatory

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.06.2024 15:30
    Рекомендуем
    Комментарии (16)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    JIEGEHDA
    1717765049
    Опять визжат.
    Ответить
    Цугундeр
    1717765493
    Убыток Спартака кроется в ОАЭ .Так бы точно в десятку вошли , по традиции.. "то тут сто грамм ,то там сто грамм " ..вот она и статья УК РФ 228.1. ) - Ату меня , розовоголовые ! ))
    Ответить
    TIMOTHY
    1717767935
    Народные наверное за миллиард вышли, таблица их не выдержала)
    Ответить
    alp
    1717767996
    ну вот. опять спартак в пролете.....
    Ответить
    TIMOTHY
    1717768129
    Зенит и постоянный чемпион и истинно народный клуб !
    Ответить
    Скай
    1717769616
    По ходу в принудительном порядке, весь персонал структуры Грязьпрома подписали на бЗдянит, на этот позор российского футболом, ха ха.
    Ответить
    The only one
    1717769737
    Если раскидать команды по двадцать в виртуальные лиги по популярности, то наша единственная команда окажется где то в верхней части четвёртой лиги. (остальные даже на любителей не потянут). Славненько.
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1717773031
    Видимо это вторая таблица) в первой безоговорочно Спартак народный лидирует с отрывом) даже самому смешно как отымели это КБ)
    Ответить
    serhio80
    1717774446
    вот ведь новость) степка с клонами уже миллион подписчиков) родня ***** из фавел бразильских еще 7 миллионов) еще миллион газпром принудительно обязал подписаться и сотрудников и родню при устройстве на работу и осталось тыщ 5 действительно нормальных)
    Ответить
    serhio80
    1717774546
    я вот не сижу в скотсетях) как меня посчитать?)
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+