Определен самый популярный клуб мира в соцсетях, в топ-100 есть один представитель РПЛ

CIES Football Observatory представил рейтинг самых популярных футбольных клубов в социальных сетях.
В расчет бралось количество подписчиков в X (бывший твиттер), инстаграме*, фейсбуке* и тиктоке. (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
Первое место занял «Реал», на который подписаны почти 411 миллионов фолловеров.
67-е место занял «Зенит» (9 миллионов подписчиков). Это единственный представитель РПЛ в топ-100 рейтинга.
Первая десятка списка от CIES Football Observatory выглядит так:
- «Реал» – 410,9 миллиона подписчиков;
- «Барселона» – 360,7 млн;
- «Манчестер Юнайтед» – 216,3 млн;
- «ПСЖ» – 184,1 млн;
- «Манчестер Сити» – 158,4 млн;
- «Ювентус» – 155,8 млн;
- «Ливерпуль» – 144,5 млн;
- «Челси» – 141,7 млн;
- «Бавария» – 137,1 млн;
- «Арсенал» – 102,4 млн.