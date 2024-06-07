Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Появились подробности нового контракта Лаутаро Мартинеса с «Интером»

    Появились подробности нового контракта Лаутаро Мартинеса с «Интером»

    Нападающий Лаутаро Мартинес достиг устного соглашения с «Интером» по всем деталям нового контракта, включая структуру бонусов. По данным журналиста Фабрицио Романо, соглашение рассчитано до июня 2029 года, зарплата составит 9 миллионов евро в год после уплаты налогов плюс бонусы.

    Сделка уже практически готова и будет заключена, как только Мартинес вернется из сборной Аргентины, которая выступит на Кубке Америки.

    • 26-летний Мартинес провел 44 матча за «Интер» в минувшем сезоне, забил 27 голов, отдал 7 передач.
    • Его нынешний контракт с «нерадзурри» был рассчитан до лета 2026 года.

    Новости по теме
    Новые владельцы «Интера» определились с президентом клуба
    Лаутаро Мартинес принял решение о месте продолжения карьеры 1
    Лукаку может оказаться в третьем итальянском клубе за карьеру 1
    Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.06.2024 13:17
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+