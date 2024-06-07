Появились подробности нового контракта Лаутаро Мартинеса с «Интером»

Нападающий Лаутаро Мартинес достиг устного соглашения с «Интером» по всем деталям нового контракта, включая структуру бонусов. По данным журналиста Фабрицио Романо, соглашение рассчитано до июня 2029 года, зарплата составит 9 миллионов евро в год после уплаты налогов плюс бонусы.

Сделка уже практически готова и будет заключена, как только Мартинес вернется из сборной Аргентины, которая выступит на Кубке Америки.