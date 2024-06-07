В «ПСЖ» сообщили Сафонову и другим вратарям, что они будут конкурировать между собой

«ПСЖ» в начале нового сезона не будет устанавливать конкретное деление ролей для каждого вратаря – основного, запасного и резервного.

По данным L’Equipe, руководство клуба сообщило об этом своим голкиперам Джанлуиджи Доннарумме и Арнау Тенасу, а также Матвею Сафонову, который близок к переходу в парижскую команду из «Краснодара».

Отмечается, что россиянин хорошо воспринял эту новость, тогда как Доннарумма – нет.

Главный тренер команды Луис Энрике также считает, что у Тенаса есть потенциал, а его игра ногами соответствуем всем требованиям.