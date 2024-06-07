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    • В «ПСЖ» сообщили Сафонову и другим вратарям, что они будут конкурировать между собой

    В «ПСЖ» сообщили Сафонову и другим вратарям, что они будут конкурировать между собой

    «ПСЖ» в начале нового сезона не будет устанавливать конкретное деление ролей для каждого вратаря – основного, запасного и резервного.

    По данным L’Equipe, руководство клуба сообщило об этом своим голкиперам Джанлуиджи Доннарумме и Арнау Тенасу, а также Матвею Сафонову, который близок к переходу в парижскую команду из «Краснодара».

    Отмечается, что россиянин хорошо воспринял эту новость, тогда как Доннарумма – нет.

    Главный тренер команды Луис Энрике также считает, что у Тенаса есть потенциал, а его игра ногами соответствуем всем требованиям.

    • В прошлом сезоне 25-летний Доннарумма провел за «ПСЖ» 42 матча, 23-летний Тенас – 6. Покиувший команду 37-летний Кейлор Навас также сыграл в 6 матчах.
    • Сафонов в минувшем сезоне провел 30 матчей за «Краснодар».

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    Источник: L'Equipe

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    07.06.2024 12:49
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    Комментарии (1)
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    Barmaleushka
    1717756475
    Давай Мотвей работай , РПЛовская халява закончилась .
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