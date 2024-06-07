Жирков составил команду мечты

Бывший полузащитник ЦСКА, «Челси», «Зенита» и сборной России Юрий Жирков назвал команду мечты.
– Состав мечты. Вратарь?
– Наверное Петр Чех.
– Правый защитник?
– Мне нравится состав «Милана» 2000-х годов.
– Получается, Кафу?
– Да, Кафу.
– Два центральных защитника?
– Тяжело из старых, когда я смотрел футбол, и нынешних выбирать.
– Игнаш и Березуцкий?
– Если из всех, то они точно не попадут (смеется).
– Левый защитник?
– Мальдини.
– Два центральных полузащитника?
– Альбертини был из «Милана» и Кроос, наверное.
– Еще два центральных [хавбека]?
– Баллака я бы взял и Хави.
– Левый вингер – Криштиану?
– Он мне не особо [нравится].
– Роналдинью?
– Думаю, да, Роналдинью.
– Получается [остаются] форвард и правый вингер?
– Форвард – Месси, или он тогда справа. Ну или Дрогба или Это′О.
– Руководитель банды?
– Анчелотти, наверное.
- Профессиональная карьера Жиркова во взрослом футболе продолжалась с 2001 по 2022 годы.
- Сейчас он является игроком медиаклуба FC Bus.