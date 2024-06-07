Жирков составил команду мечты

Бывший полузащитник ЦСКА, «Челси», «Зенита» и сборной России Юрий Жирков назвал команду мечты.

– Состав мечты. Вратарь?

– Наверное Петр Чех.

– Правый защитник?

– Мне нравится состав «Милана» 2000-х годов.

– Получается, Кафу?

– Да, Кафу.

– Два центральных защитника?

– Тяжело из старых, когда я смотрел футбол, и нынешних выбирать.

– Игнаш и Березуцкий?

– Если из всех, то они точно не попадут (смеется).

– Левый защитник?

– Мальдини.

– Два центральных полузащитника?

– Альбертини был из «Милана» и Кроос, наверное.

– Еще два центральных [хавбека]?

– Баллака я бы взял и Хави.

– Левый вингер – Криштиану?

– Он мне не особо [нравится].

– Роналдинью?

– Думаю, да, Роналдинью.

– Получается [остаются] форвард и правый вингер?

– Форвард – Месси, или он тогда справа. Ну или Дрогба или Это′О.

– Руководитель банды?

– Анчелотти, наверное.