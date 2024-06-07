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    Жирков составил команду мечты

    Бывший полузащитник ЦСКА, «Челси», «Зенита» и сборной России Юрий Жирков назвал команду мечты.

    – Состав мечты. Вратарь?

    – Наверное Петр Чех.

    – Правый защитник?

    – Мне нравится состав «Милана» 2000-х годов.

    – Получается, Кафу?

    – Да, Кафу.

    – Два центральных защитника?

    – Тяжело из старых, когда я смотрел футбол, и нынешних выбирать.

    – Игнаш и Березуцкий?

    – Если из всех, то они точно не попадут (смеется).

    – Левый защитник?

    – Мальдини.

    – Два центральных полузащитника?

    – Альбертини был из «Милана» и Кроос, наверное.

    – Еще два центральных [хавбека]?

    – Баллака я бы взял и Хави.

    – Левый вингер – Криштиану?

    – Он мне не особо [нравится].

    – Роналдинью?

    – Думаю, да, Роналдинью.

    – Получается [остаются] форвард и правый вингер?

    – Форвард – Месси, или он тогда справа. Ну или Дрогба или Это′О.

    – Руководитель банды?

    – Анчелотти, наверное.

    • Профессиональная карьера Жиркова во взрослом футболе продолжалась с 2001 по 2022 годы.
    • Сейчас он является игроком медиаклуба FC Bus.

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    Источник: YouTube-канал FC Bus

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    07.06.2024 12:11
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