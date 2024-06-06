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    • Ташуев возмущен недоверием к российским тренерам: «Сербы едут к нам, а мы такие тупые сидим и смотрим на них»

    Ташуев возмущен недоверием к российским тренерам: «Сербы едут к нам, а мы такие тупые сидим и смотрим на них»

    Бывший тренер «Факела», «Ахмата» Сергей Ташуев недоволен желанием клубов РПЛ назначать иностранцев.

    «Я согласен со словами Сергея Юрана про отношение к отечественным тренерам. У меня вызывает удивление, что к российскам тренерам другое отношение – оно не такое, как у иностранцев. Вот приходил Абаскаль в «Спартак» и не добился успеха, учитывая бюджет клуба и трансферы. Нашим менеджерам надо учить матчасть, знать, что такое основа спортивной тренировки. Советская методика была одной из лучших в мире. Отношение к российским к тренерам оставляет желать лучшего.

    Я не понимаю назначение Марко Николича в ЦСКА: смотрел за его работой в «Локомотиве» – это «сухой» футбол, его неинтересно смотреть! И вдруг почему-то он возвращается в Россию! И еще почему-то приходит Деян Станкович! Слишком много балканских тренеров работает, а российских специалистов – масса высококлассных. Такое ощущение, что мы сами себя не уважаем. В топ-клубах заселье иностраннцых тренеров, а российские специалисты только наблюдают за ними. Наши тренеры, работая в не самых богатых клубах, делают хорошие команды, а в итоге приглашают иностранцев.

    Я согласен, что могут прийти сильные иностранные специалисты, как в свое время были Спаллетти и Адвокат, но остальные приезжали и ничего не добились у нас. Я не понимаю, почему так много сербов к нам едет? Что это такое? Они хорошо в школе учились, к примеру? А мы такие тупые сидим и смотрим на балканцев… Это однозначно неправильно. Я себя уважаю и ценю, ведь надо себя любить: это значит, что ты сильный, целеустремленный и должен много работать. А так получается, что мы сами себя не любим.

    Я не знаю, почему наплевательски к нам относятся – надо этот вопрос задать современным менеджерам, которые управляют нашими клубами. Надо все просчитывать, когда назначаешь тренера: смотреть на определенный стиль игры, на ментальность и другие вещи. Это как бизнес! А у нас работает это так: «А давайте его назначим! А нет, давайте лучше вот этого тренера поставим!» И после неудачных матчей тренера уже меняют. Я слышал, что планируют открывать для футболистов курсы спортивного менеджмента, чтобы были в будущем настоящие руководители. Это правильный подход!

    Не знаю причины, почему не доверяют российским тренерам, можно только догадываться. Возможно, хорошо работают сербские агенты, как сказал Юрий Палыч Семин. Вот в «Спартаке» был Эшуорт, а сейчас Амарал. В «Локомотиве» немцы рулили – ощущение, что нас окружают! Спасайтесь кто может! Причина однозначно какая-то есть, это не только мое мнение. Наша тренерская община общается между собой, мы об этом и говорим, что есть проблема в менеджерах, тем более когда приходят иностранные функционеры.

    Изменится ли отношение к российским тренерам в будущем? Бывают моменты, когда и мы востребованы, но сейчас пошел очень странный период. Меня менеджеры рекомендовали в один российский клуб, а там ответили: «У нас европейский подход». Я попросил, чтобы им передали, что Россия разделена на две части – и в данной ситуации мы живем на материке Европы, значит, мы тоже европейцы! Это уже просто до смешного доходит, понятно, что за Уралом есть Азия – и там все нормально, но матчасть тоже надо учить», – высказался Ташуев.

    • Ташуев покинул «Факел» по ходу минувшего сезона.
    • Тренер занимал с «Ахматом» 5-е место в РПЛ.
    • Также Ташуев тренировал в Беларуси.

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    Источник: Sport24

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    06.06.2024 22:18
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    Комментарии (15)
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    biber.ru
    1717702503
    Тупые поэтому и сидите. И не надо советскую методику сюда подтягивать, она закончилась на Романцеве, Газаеве, Сёмине...
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    Январь 59
    1717702811
    Однако все были возмущены, когда вместо Ивича назначили Мусаева. Все руководители хотят видеть свой клуб на первом месте, даже третье место , для многих московских клубов- провал. Но вот готовить игроков никто не хочет. Даже мой любимый Краснодар набрал иностранцев на полный состав. А по мне так было интереснее смотреть не на латино, а на своих воспитанников. Да в призовую тройку не вошли бы, но 6-8 место занимали бы. И это было бы интереснее. Но не я решаю кого брать, а кого продавать.
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    VVM1964
    1717704336
    Доказывайте свою состоятельность делами и результатами, а не попытками рвануть рубаху на груди с криком " Я - русский" ... Тему эту начали активно мусолить только последнее время, до этого всем было фиолетово - ценился только конечный результат ... А то прям дискриминация у нас российских тренеров !... Может не по паспорту, а по каким другим критериям надо специалистов подбирать, а то поймали волну и пытаются свою квалификацию прикрыть лозунгами и призывами к "гражданской сознательности" ...
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    saf05
    1717707032
    Если вы не тупые, почему вас не приглашают на Балканы. Хотите в России денюшки рубить зацепившесть за середину таблицы.
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    FCSpartakM
    1717711975
    Главное, что у Ташуева не сухой футбол, а силовая борьба и бей-беги
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    Александр.Т.
    1717727474
    Поплачь ещё. Юран результата не дал и ты тоже, норм результат и то в Кубке Игнашевич дал. Так какого фига вас в команды приглошать?
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    Oldtrafford83
    1717736047
    А ты глянь уровень Балканских игроков и Российский, думаю разница ощутима!)
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    Бывалый1488
    1717738672
    А сколько клубов товарищ Ташуев на дно опустил?))))
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    paracetamol
    1717742342
    Пить меньше надо, смотри, какое пивное пузо отрастил!
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    JIEGEHDA
    1717752669
    Фанаты Спартака : ну так нету нормальных тренеров вот и назначают что поделать школа сильнее. Так же они когда играют в других клубах легионеры " НАДО ДАВАТЬ ШАНС РУССКИМ . СЛАБЕЕ НИЧЕГО. НАБЕРУТСЯ ОПЫТА !! " . лошки мля .
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