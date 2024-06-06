Ташуев возмущен недоверием к российским тренерам: «Сербы едут к нам, а мы такие тупые сидим и смотрим на них»

Бывший тренер «Факела», «Ахмата» Сергей Ташуев недоволен желанием клубов РПЛ назначать иностранцев.

«Я согласен со словами Сергея Юрана про отношение к отечественным тренерам. У меня вызывает удивление, что к российскам тренерам другое отношение – оно не такое, как у иностранцев. Вот приходил Абаскаль в «Спартак» и не добился успеха, учитывая бюджет клуба и трансферы. Нашим менеджерам надо учить матчасть, знать, что такое основа спортивной тренировки. Советская методика была одной из лучших в мире. Отношение к российским к тренерам оставляет желать лучшего.

Я не понимаю назначение Марко Николича в ЦСКА: смотрел за его работой в «Локомотиве» – это «сухой» футбол, его неинтересно смотреть! И вдруг почему-то он возвращается в Россию! И еще почему-то приходит Деян Станкович! Слишком много балканских тренеров работает, а российских специалистов – масса высококлассных. Такое ощущение, что мы сами себя не уважаем. В топ-клубах заселье иностраннцых тренеров, а российские специалисты только наблюдают за ними. Наши тренеры, работая в не самых богатых клубах, делают хорошие команды, а в итоге приглашают иностранцев.

Я согласен, что могут прийти сильные иностранные специалисты, как в свое время были Спаллетти и Адвокат, но остальные приезжали и ничего не добились у нас. Я не понимаю, почему так много сербов к нам едет? Что это такое? Они хорошо в школе учились, к примеру? А мы такие тупые сидим и смотрим на балканцев… Это однозначно неправильно. Я себя уважаю и ценю, ведь надо себя любить: это значит, что ты сильный, целеустремленный и должен много работать. А так получается, что мы сами себя не любим.

Я не знаю, почему наплевательски к нам относятся – надо этот вопрос задать современным менеджерам, которые управляют нашими клубами. Надо все просчитывать, когда назначаешь тренера: смотреть на определенный стиль игры, на ментальность и другие вещи. Это как бизнес! А у нас работает это так: «А давайте его назначим! А нет, давайте лучше вот этого тренера поставим!» И после неудачных матчей тренера уже меняют. Я слышал, что планируют открывать для футболистов курсы спортивного менеджмента, чтобы были в будущем настоящие руководители. Это правильный подход!

Не знаю причины, почему не доверяют российским тренерам, можно только догадываться. Возможно, хорошо работают сербские агенты, как сказал Юрий Палыч Семин. Вот в «Спартаке» был Эшуорт, а сейчас Амарал. В «Локомотиве» немцы рулили – ощущение, что нас окружают! Спасайтесь кто может! Причина однозначно какая-то есть, это не только мое мнение. Наша тренерская община общается между собой, мы об этом и говорим, что есть проблема в менеджерах, тем более когда приходят иностранные функционеры.

Изменится ли отношение к российским тренерам в будущем? Бывают моменты, когда и мы востребованы, но сейчас пошел очень странный период. Меня менеджеры рекомендовали в один российский клуб, а там ответили: «У нас европейский подход». Я попросил, чтобы им передали, что Россия разделена на две части – и в данной ситуации мы живем на материке Европы, значит, мы тоже европейцы! Это уже просто до смешного доходит, понятно, что за Уралом есть Азия – и там все нормально, но матчасть тоже надо учить», – высказался Ташуев.