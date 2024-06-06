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    Силкин дал трансферный совет «Динамо»

    Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о будущем клуба.

    «В идеале «Динамо» надо брать в каждую линию по игроку. У команды результата нет, значит, надо усиливаться. Другие, видимо, сильнее. Третье место ничего не даeт, да и второе тоже. Третье место – не результат! Есть только одно место – первое. Всe. Болельщики уже 100 лет ждут и никак дождаться не могут.

    «Динамо» надо восстанавливать клубную инфраструктуру. Когда я пацаном приходил в «Динамо», то я хотел туда попасть, потому что уровень был совершенно другим. Очень сложно было туда попасть. Сейчас «Динамо» обошли «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», который даeт много выпускников. Нужно всe возвращать на место. Но нужно потерпеть. У «Краснодара» с их подходом тоже первое место не за горами.

    Я хочу, чтобы «Динамо» было выше тех же «Спартака» и «Локомотива»! Но надо улучшать клубные возможности, тогда будут подвижки», – сказал Силкин.

    • «Динамо» финишировало в РПЛ 3-м.
    • Команда не становилась чемпионом с 1976 года.
    • Сезон РПЛ стартует 20 июля.

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    Источник: Legalbet

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    06.06.2024 21:15
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    Комментарии (1)
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    яцык
    1717746155
    Пень старый Динамо выше этих клубов,а из за твоих интриг не взяли золото в свое время,сидиш теперь умные высеры строчиш 100 лет
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