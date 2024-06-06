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    Чернов высказался об отсутствии Промеса в «Спартаке»

    Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался об отсутствии в расположении клуба Квинси Промеса.

    • Промес не смог вернуться в Россию из ОАЭ 29 февраля.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Сейчас рассматривается запрос о его экстрадиции.

    «Понимаем, что Квинси является тем человеком, который может создать гол из ничего. Я думаю, что он сильно помог бы во второй части сезона. В качестве игры мы точно сильно потеряли с его отсутствием. Думаю, что пять-шесть очков он мог бы принести в копилку клуба.

    Общался ли с ним лично? Я ему написал, спросил, как дела, когда вернется. Но мне кажется, что он не прочитал мое сообщение. В прошлом месяце писал», – сказал Чернов.

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    Источник: ТАСС

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    06.06.2024 21:07
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    Комментарии (9)
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    ...уефан
    1717697775
    ...нам тоже не отвечает)...
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    ВетеR
    1717698827
    баклажану не до чернова, готовится к тюряге на родине
    Ответить
    Cleaner
    1717699512
    Без Промеса стало МЕНЬШЕ СТЫДНО за Спартака...
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    VPERDIV SPARTAK
    1717701104
    Любовь прошла)
    Ответить
    subbotaspartak
    1717732813
    1,5 года за 1,5 тонны наркотиков... Голландия...
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