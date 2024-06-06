Чернов высказался об отсутствии Промеса в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался об отсутствии в расположении клуба Квинси Промеса.

Промес не смог вернуться в Россию из ОАЭ 29 февраля.

В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

Сейчас рассматривается запрос о его экстрадиции.

«Понимаем, что Квинси является тем человеком, который может создать гол из ничего. Я думаю, что он сильно помог бы во второй части сезона. В качестве игры мы точно сильно потеряли с его отсутствием. Думаю, что пять-шесть очков он мог бы принести в копилку клуба.

Общался ли с ним лично? Я ему написал, спросил, как дела, когда вернется. Но мне кажется, что он не прочитал мое сообщение. В прошлом месяце писал», – сказал Чернов.