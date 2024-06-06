Зобнин прокомментировал работу Абаскаля в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о работе в клубе уже бывшего главного тренера Гильермо Абаскаля.

Испанец провел в «Спартаке» почти 2 года.

Вскоре Абаскаль примет «Гранаду» из Сегунды.

Главным тренером «Спартака» станет Деян Станкович.

– Когда ушел Абаскаль, ты написал: «Спасибо, тренер». За что поблагодарил его?

– За доверие ко мне, потому что я всегда его чувствовал. Мы всегда с ним были на связи. Ничего плохого про него сказать не могу, не смогу и не буду. Хороший специалист и хороший человек.

– Результат «Спартака» при нем хороший?

– В результате «Спартака» виноват не только тренер, а все люди, которые работают в клубе должны чуть‑чуть вину взять на себя. Понятно, что тренер ответственен за результат, что он выбирает состав, что он тренирует команду. Но в таком моменте каждый должен немножко в себе покопаться.

– Какой был эмоциональный фон в раздевалке при Абаскале, особенно в последние три‑четыре тура?

– После поражений всегда тяжело, сложно. Фон был негативный. Так всегда после поражений. А когда их становится много, то еще сложнее. Мы старались исправить ситуацию, но не получилось.

– Как провожали Абаскаля?

– Он приехал на базу и попрощался с командой. Мы с ним тоже пообщались, пожелали друг другу удачи. Я также поблагодарил его за работу. И всe. Расстались на хорошей ноте.

– «У нас все обороняются. Никто просто так не стоит и в носу не ковыряется. Вся команда обороняется и вся команда атакует. Это самое важное». Чьи слова?

– Мои. Недавно говорил.

– При Владимире Слишковиче?

– Да.

– А что было при Абаскале?

– При Абаскале этого было меньше.

– Почему?

– Не знаю. Работа Абаскаля.