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    Зобнин прокомментировал работу Абаскаля в «Спартаке»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о работе в клубе уже бывшего главного тренера Гильермо Абаскаля.

    • Испанец провел в «Спартаке» почти 2 года.
    • Вскоре Абаскаль примет «Гранаду» из Сегунды.
    • Главным тренером «Спартака» станет Деян Станкович.

    – Когда ушел Абаскаль, ты написал: «Спасибо, тренер». За что поблагодарил его?

    – За доверие ко мне, потому что я всегда его чувствовал. Мы всегда с ним были на связи. Ничего плохого про него сказать не могу, не смогу и не буду. Хороший специалист и хороший человек.

    – Результат «Спартака» при нем хороший?

    – В результате «Спартака» виноват не только тренер, а все люди, которые работают в клубе должны чуть‑чуть вину взять на себя. Понятно, что тренер ответственен за результат, что он выбирает состав, что он тренирует команду. Но в таком моменте каждый должен немножко в себе покопаться.

    – Какой был эмоциональный фон в раздевалке при Абаскале, особенно в последние три‑четыре тура?

    – После поражений всегда тяжело, сложно. Фон был негативный. Так всегда после поражений. А когда их становится много, то еще сложнее. Мы старались исправить ситуацию, но не получилось.

    – Как провожали Абаскаля?

    – Он приехал на базу и попрощался с командой. Мы с ним тоже пообщались, пожелали друг другу удачи. Я также поблагодарил его за работу. И всe. Расстались на хорошей ноте.

    – «У нас все обороняются. Никто просто так не стоит и в носу не ковыряется. Вся команда обороняется и вся команда атакует. Это самое важное». Чьи слова?

    – Мои. Недавно говорил.

    – При Владимире Слишковиче?

    – Да.

    – А что было при Абаскале?

    – При Абаскале этого было меньше.

    – Почему?

    – Не знаю. Работа Абаскаля.

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    Источник: «Матч ТВ»

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