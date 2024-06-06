Ерохин рассказал, как Семак вел себя по ходу минувшего сезона

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин оценил поведение главного тренера Сергея Семака в минувшем сезоне.

«Конечно, были матчи, когда нужно было встряхнуть команду, что-то подсказать, где-то напихать немножко. Поэтому такие моменты были, но Сергей Богданович даже при повышении тона всегда аргументирует, чeтко говорит, что нужно изменить, как играть. Думаю, во многих моментах ему удаeтся донести то, что он хочет», – рассказал Ерохин.