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    • Ерохин рассказал, как Семак вел себя по ходу минувшего сезона

    Ерохин рассказал, как Семак вел себя по ходу минувшего сезона

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин оценил поведение главного тренера Сергея Семака в минувшем сезоне.

    «Конечно, были матчи, когда нужно было встряхнуть команду, что-то подсказать, где-то напихать немножко. Поэтому такие моменты были, но Сергей Богданович даже при повышении тона всегда аргументирует, чeтко говорит, что нужно изменить, как играть. Думаю, во многих моментах ему удаeтся донести то, что он хочет», – рассказал Ерохин.

    • Семак в команде с 2018 года.
    • При нем «Зенит» выиграл 6 сезонов РПЛ подряд.
    • В 2025 году «Зенит» отметит 100-летие.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии (2)
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    СпорЦмен
    1717693823
    Дзюба, уже все рассказал, что в матчах ЛЧ, Семак всех пугал именами. От туда и погоняло физрук. На хер нам тренер, без желания выигрывать?
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    Инокентий
    1717695832
    У него политика невмешательства!
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