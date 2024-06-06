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    Смородская оценила решение «Локо» продлить Галактионова

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о продлении контракта главного тренера клуба Михаила Галактионова.

    «Галактионову повезло, что «Локомотив» продлил с ним контракт на два года. Я считаю, что «Локомотив» должен был искать другого тренера. У команды пока не видно прогресса при Галактионове.

    Мне кажется, что для Галактионова потолок – середина турнирной таблицы. Что касается четвeртого места в этом сезоне, то по уровню чемпионат России падает. Дальше будет продолжать падать, поэтому, глядишь, и «Локомотив» до третьего места доберeтся. Жалко, как-то, грустно», – сказала Смородская.

    • Галактионов в клубе с ноября 2022 года.
    • Тренер провел в «Локо» 57 матчей: 29 побед, 14 ничьих и 14 поражений.
    • «Локомотив» финишировал в минувшем сезоне РПЛ 4-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Гнусная Смородская жалеет, что Локомотива недоразвалила. Ядовитая дама...(
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