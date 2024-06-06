Смородская оценила решение «Локо» продлить Галактионова

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о продлении контракта главного тренера клуба Михаила Галактионова.

«Галактионову повезло, что «Локомотив» продлил с ним контракт на два года. Я считаю, что «Локомотив» должен был искать другого тренера. У команды пока не видно прогресса при Галактионове.

Мне кажется, что для Галактионова потолок – середина турнирной таблицы. Что касается четвeртого места в этом сезоне, то по уровню чемпионат России падает. Дальше будет продолжать падать, поэтому, глядишь, и «Локомотив» до третьего места доберeтся. Жалко, как-то, грустно», – сказала Смородская.