Галактионов оценил полтора года Дзюбы в «Локо»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о покинувшем команду форварде Артеме Дзюбе.

– На протяжении последних месяцев было много вопросов от журналистов и не только, в которых вас пытались столкнуть с Артeмом Дзюбой, который покинул клуб недавно из-за окончания срока действия контракта.

– Уже не в первый раз выскажу, исключительно и на всех уровнях общения слова благодарности ему за время, проведенное в команде, в «Локомотиве». В наисложнейшей ситуации, в которой клуб оказался полтора года назад, когда многие не верили в нас, команда проявила неимоверное стремление. Сам Артeм показал прекраснейшие матчи. Артeм – большой мастер, личность, много помогавший и много сделавший, как в бытовом, так и игровом плане.