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    Галактионов оценил полтора года Дзюбы в «Локо»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о покинувшем команду форварде Артеме Дзюбе.

    – На протяжении последних месяцев было много вопросов от журналистов и не только, в которых вас пытались столкнуть с Артeмом Дзюбой, который покинул клуб недавно из-за окончания срока действия контракта.

    – Уже не в первый раз выскажу, исключительно и на всех уровнях общения слова благодарности ему за время, проведенное в команде, в «Локомотиве». В наисложнейшей ситуации, в которой клуб оказался полтора года назад, когда многие не верили в нас, команда проявила неимоверное стремление. Сам Артeм показал прекраснейшие матчи. Артeм – большой мастер, личность, много помогавший и много сделавший, как в бытовом, так и игровом плане.

    • Клуб не продлил контракт с 35-летним нападающим.
    • В составе «Локо» Дзюба провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов за 1,5 сезона.
    • Артем ищет новый клуб.

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    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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    Комментарии (2)
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    The only one
    1717681339
    все когда-нибудь сходят на ноль... главное- вовремя остановиться
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    zigbert
    1717696900
    Почему же не продлили ему контракт? Может быть Михаил что то не договаривает.
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