Газзаев: «Сейчас эпоха Акинфеева, как раньше была эпоха Яшина, Дасаева»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил важность вратаря Игоря Акинфеева для клуба.

«Когда-то была эпоха Льва Яшина – не только в нашей стране, но и в мире. Затем – эпоха Рината Дасаева, а сейчас – Акинфеева. Никто не станет с этим спорить. Я считаю, что в финале Кубка УЕФА в Лиссабоне самый важный момент был связан с Акинфеевым. Мы вели 2:1, и мяч от штанги отскочил к Игорю. Казалось, можно было полежать, перевести дыхание, а он сразу встал и кинул мяч Даниэлю Карвальо. Тот отдал пас Вагнеру, и мы забили третий гол. Это был самый важный момент игры.

У нас вся команда молодая была, но Игорю вообще 19 лет было! От вратаря в футболе многое зависит. В хорошей команде, которая борется за высокие места, должен быть отличный голкипер», – сказал Газзаев.