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    • Газзаев: «Сейчас эпоха Акинфеева, как раньше была эпоха Яшина, Дасаева»

    Газзаев: «Сейчас эпоха Акинфеева, как раньше была эпоха Яшина, Дасаева»

    Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил важность вратаря Игоря Акинфеева для клуба.

    «Когда-то была эпоха Льва Яшина – не только в нашей стране, но и в мире. Затем – эпоха Рината Дасаева, а сейчас – Акинфеева. Никто не станет с этим спорить. Я считаю, что в финале Кубка УЕФА в Лиссабоне самый важный момент был связан с Акинфеевым. Мы вели 2:1, и мяч от штанги отскочил к Игорю. Казалось, можно было полежать, перевести дыхание, а он сразу встал и кинул мяч Даниэлю Карвальо. Тот отдал пас Вагнеру, и мы забили третий гол. Это был самый важный момент игры.

    У нас вся команда молодая была, но Игорю вообще 19 лет было! От вратаря в футболе многое зависит. В хорошей команде, которая борется за высокие места, должен быть отличный голкипер», – сказал Газзаев.

    • 38-летний Акинфеев – воспитанник ЦСКА и выступает за основную команду красно-синих с 2003 года.
    • В минувшем сезоне он провел 27 матчей за красно-синих.
    • В 2018 году Акинфеев прекратил выступления за сборную России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (6)
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    ...уефан
    1717674404
    ...совсем рассудок теряет, эпохами манипулировать начал...
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    The only one
    1717675885
    У Газзаева какая то заторможенность лет на 7-10. Всё в думе проспал...
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    baggio80
    1717676379
    ХА ха ха ха ржу не могу такую херну сморозил
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    timon2401
    1717680944
    Сравнил х... с пальцем)))
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    mihail200606
    1717682122
    Бл...эпоха...нашли эпохального вратаря..
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    Barmaleushka
    1717690675
    Ну ты эт самое , дядя загнул !
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