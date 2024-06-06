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    Николич прокомментировал назначение в ЦСКА

    Новый тренер ЦСКА Марко Николич высказался о назначении.

    «Я счастлив вернуться в Россию. Я знал и верил, что однажды это случится. Я всегда продолжал следить за Чемпионатом России даже после отъезда, и мне знакомы игроки и весь чемпионат.

    ЦСКА – большой клуб с великой историей и серьезными амбициями. Для меня честь тренировать такую команду с таким количеством болельщиков за спиной. Не скрою, именно с ЦСКА были связаны мои мысли в разные периоды ранее, но всему свое время, и сейчас я счастлив и хочу скорее передать свой настрой всей команде.

    Также мне нравится прочная связь болельщиков ЦСКА и «Партизана» – моего клуба. Это братские клубы, друзья, и для меня это было важным фактором при рассмотрении предложения ЦСКА.

    Я благодарен руководству клуба за оказанное доверие и с нетерпением жду встречи с командой», – сказал серб.

    • В прошедшем сезоне москвичи финишировали в чемпионате только на 6-м месте.
    • 30 мая Николич покинул эмиратский «Шабаб Аль‑Ахли».
    • Тренер работал в «Локомотиве» с мая 2020-го по октябрь 2021-го года.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1717674021
    ...как под копирку, все эти тренерские заявления, вступающих в должность...
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    ilichkadr
    1717679067
    Партизанщина была всегда на пользу Красной Армии .
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