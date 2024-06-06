Николич прокомментировал назначение в ЦСКА

Новый тренер ЦСКА Марко Николич высказался о назначении.

«Я счастлив вернуться в Россию. Я знал и верил, что однажды это случится. Я всегда продолжал следить за Чемпионатом России даже после отъезда, и мне знакомы игроки и весь чемпионат.

ЦСКА – большой клуб с великой историей и серьезными амбициями. Для меня честь тренировать такую команду с таким количеством болельщиков за спиной. Не скрою, именно с ЦСКА были связаны мои мысли в разные периоды ранее, но всему свое время, и сейчас я счастлив и хочу скорее передать свой настрой всей команде.

Также мне нравится прочная связь болельщиков ЦСКА и «Партизана» – моего клуба. Это братские клубы, друзья, и для меня это было важным фактором при рассмотрении предложения ЦСКА.

Я благодарен руководству клуба за оказанное доверие и с нетерпением жду встречи с командой», – сказал серб.