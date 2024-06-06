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    Комментарий главы «Локомотива» о будущем Антона Миранчука

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных допустил, что полузащитник Антон Миранчук не покинет клуб в качестве свободного агента.

    «С Миранчуком контракт еще не закончился, он у нас действует до конца июня. И сейчас я бы, выражаясь железнодорожным языком, не хотел бы бежать впереди паровоза. Вполне допускаю, что Антон останется в команде», – сказал Нагорных.

    • Сообщалось о переговорах Миранчука с «Зенитом».
    • Также была версия, что 28-летний футболист уже договорился с греческим ПАОКом.
    • В прошедшем сезоне хавбек забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 38 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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