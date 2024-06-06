Комментарий главы «Локомотива» о будущем Антона Миранчука

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных допустил, что полузащитник Антон Миранчук не покинет клуб в качестве свободного агента.

«С Миранчуком контракт еще не закончился, он у нас действует до конца июня. И сейчас я бы, выражаясь железнодорожным языком, не хотел бы бежать впереди паровоза. Вполне допускаю, что Антон останется в команде», – сказал Нагорных.