Комментарий главы «Локомотива» о будущем Антона Миранчука

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных допустил, что полузащитник Антон Миранчук не покинет клуб в качестве свободного агента.
«С Миранчуком контракт еще не закончился, он у нас действует до конца июня. И сейчас я бы, выражаясь железнодорожным языком, не хотел бы бежать впереди паровоза. Вполне допускаю, что Антон останется в команде», – сказал Нагорных.
- Сообщалось о переговорах Миранчука с «Зенитом».
- Также была версия, что 28-летний футболист уже договорился с греческим ПАОКом.
- В прошедшем сезоне хавбек забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 38 матчах.