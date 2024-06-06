Газзаев высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ

Валерий Газзаев оценил итоги сезона для «Зенита» и Сергея Семака.

В сезоне-2023/24 петербуржцы оформили внутренний требл, выиграв РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

Чемпионами они стали в шестой раз подряд.

– Семаку первого требла в истории нашего футбола и 12 трофеев уже достаточно, чтобы встать в один ряд с самыми выдающимися российскими тренерами?

– Думаю, да. Результат говорит сам за себя. Поздравляю Сергея. Это очень большая работа.

Чтобы бороться за чемпионство, нужно учитывать множество моментов. Надо постоянно работать на пределе возможностей, мотивировать игроков, создавать здоровую конкуренцию.

Я в ЦСКА сразу доносил до новых игроков мысль, что мы боремся только за первое место. И оно только одно.

Вот в Суперфинале Кубка России игроки «Зенита» уже практически доигрывали, но дух победителя все равно чувствовался.

– Дальше мотивировать их будет еще сложнее?

– Конечно! Семак с «Зенитом» сделал требл, но это уже история. Прошлые победы забыты. Впереди новый сезон, где будут все так же требовать результата.

Но гегемония «Зенита» продолжается. Было время «Спартака», потом ЦСКА, а сейчас – «Зенита».