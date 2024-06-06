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    Газзаев высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ

    Валерий Газзаев оценил итоги сезона для «Зенита» и Сергея Семака.

    • В сезоне-2023/24 петербуржцы оформили внутренний требл, выиграв РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • Чемпионами они стали в шестой раз подряд.

    – Семаку первого требла в истории нашего футбола и 12 трофеев уже достаточно, чтобы встать в один ряд с самыми выдающимися российскими тренерами?

    – Думаю, да. Результат говорит сам за себя. Поздравляю Сергея. Это очень большая работа.

    Чтобы бороться за чемпионство, нужно учитывать множество моментов. Надо постоянно работать на пределе возможностей, мотивировать игроков, создавать здоровую конкуренцию.

    Я в ЦСКА сразу доносил до новых игроков мысль, что мы боремся только за первое место. И оно только одно.

    Вот в Суперфинале Кубка России игроки «Зенита» уже практически доигрывали, но дух победителя все равно чувствовался.

    – Дальше мотивировать их будет еще сложнее?

    – Конечно! Семак с «Зенитом» сделал требл, но это уже история. Прошлые победы забыты. Впереди новый сезон, где будут все так же требовать результата.

    Но гегемония «Зенита» продолжается. Было время «Спартака», потом ЦСКА, а сейчас – «Зенита».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (3)
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    Semenycch
    1717675762
    Великие тренеры Газзаев, Бердыев, Спаллетти, Хиддинк и Семин все хором считают однозначно лучшим тренером России Сергея Богдановича Семака, но деревянно головые жители Москвы и одновременно чиновники из РФС, которые никогда не тренировали команду мастеров, другого мнения!
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