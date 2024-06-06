Мостовой описал ничью сборной России с Украиной в 1999 году

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой вспомнил о матче отбора Евро-2000 против Украины.

Команды сыграли вничью в «Лужниках» со счетом 1:1.

Россияне не удержали победу, пропустив от Андрея Шевченко на 88-й минуте.

Гол украинца стал следствием ошибки вратаря Александра Филимонова.

Потеряв очки, Россия лишилась шансов попасть на чемпионат Европы.

«Кошмарная игра. Я, к сожалению, смотрел по телевизору, потому что был прооперирован.

Это один из самых кошмарных моментов в футбольной истории нашей сборной», – сказал Мостовой.