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    Мостовой описал ничью сборной России с Украиной в 1999 году

    Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой вспомнил о матче отбора Евро-2000 против Украины.

    • Команды сыграли вничью в «Лужниках» со счетом 1:1.
    • Россияне не удержали победу, пропустив от Андрея Шевченко на 88-й минуте.
    • Гол украинца стал следствием ошибки вратаря Александра Филимонова.
    • Потеряв очки, Россия лишилась шансов попасть на чемпионат Европы.

    «Кошмарная игра. Я, к сожалению, смотрел по телевизору, потому что был прооперирован.

    Это один из самых кошмарных моментов в футбольной истории нашей сборной», – сказал Мостовой.

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    Источник: News.ru

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    Комментарии (4)
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    ...уефан
    1717661400
    ...а что ещё случалось во время твоих отсутствия в сборной,ну и не только в сборной?... Вспоминай и жги!)...
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    Таврида
    1717663751
    А "Письмо четырнадцати" прекрасный момент в сборной, да, Александр? Такой шанс был, даже шведы с болгарами до полуфинала добрались, а вы все пpocp@ли...
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    R_a_i_n
    1717672209
    Да что там описывать? Филя закинул мяч себе в ворота. Если бы не этот ляп, победа и выход из группы маячил. Филимонова на тот матч ставить нельзя было, у него семейная трагедия в самом разгаре бурлила.
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