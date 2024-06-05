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    • «Аллилуйя!»: Мостовой доволен кадровым решением «Спартака»

    «Аллилуйя!»: Мостовой доволен кадровым решением «Спартака»

    Александр Мостовой снова похвалил «Спартак» за назначение Деяна Станковича на пост главного тренера.

    – Есть ощущение, что Станкович может привести «Спартак» к чемпионству?

    – Во-первых, есть ощущение, что в «Спартаке» наконец-то додумались мыслить по-футбольному. Многим мои слова не нравятся, но для того мы и играли много лет в футбол, чтобы высказывать свое мнение.

    Мы заслуживаем, чтобы наше мнение слушали. Два года я говорил, что нельзя брать в «Спартак» человека по объявлению. И спустя два года до них дошло…

    Сейчас пришел Станкович – аллилуйя! Но никто не гарантирует тебе победу, когда есть «Зенит» – команда с 15 бразильцами.

    Но мы можем хотя бы говорить на футбольном языке с человеком, который отдал этому виду спорта многое и был одним из лучших полузащитников в Европе. Так что уже есть все, о чем можно мечтать.

    – Но у него не такой большой опыт…

    – Сколько я видел тренеров вообще без опыта, которые потом выигрывали Лигу чемпионов…

    У Гвардиолы тоже не было никакого опыта, он пришел в «Барселону» с Месси и компанией. Сидел на лавке и говорил: «Ничего себе у меня команда играет, Месси по 10 человек обыгрывает».

    Но Гвардиола ничего же не делал, там Месси забивал и отдавал.

    – Но у Станковича остался тот же состав, который был у Абаскаля.

    – Да, но это не «Барселона» с Месси. Вообще у Станковича нормальная команда. Я всегда смотрю на состав и говорю: «Спартак» должен быть минимум в тройке. Но попадают туда по объявлению такие люди, как Абаскаль, поэтому они и мучаются.

    • Станкович сменит Владимира Слишковича.
    • Контракт с ним подписан на 2 года.
    • Спартаковцы финишировали на 5-м месте в РПЛ.
    • Их первая тренировка под руководством серба запланирована на 21 июня.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.06.2024 22:22
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    Комментарии (8)
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    VPERDIV SPARTAK
    1717615685
    Та же и абаскаля хвалили поначалу) и даже Червиченко лопотал бест) а потом в грязь) свинарня так всегда,то Макса в говно,Селихов супер,то Селихов говнюк а Макс супер) так и с капитанами всемибыло Романец Титова назвал отработанным) такие традиции в Спартаке обсерные)
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    СпорЦмен
    1717616653
    Какой состав? Один неликвид! :)))
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    Mirak92
    1717617402
    Закодируйте уже его
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    Krics
    1717621170
    На спартаковской ветке одни клошары,ихмо.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1717644868
    В свинарне как обычно. Начинают за здравие, а заканчивают за упокой. Гыгыгы
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    alll-333
    1717647417
    Какой то сумбур выдал на гора
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    Oldtrafford83
    1717649058
    Но Гвардиола ничего же не делал, там Месси забивал и отдавал.- Всё что нужно знать об аналитике Сани)))
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    ilichkadr
    1717656108
    "«Зенит» – команда с 15 бразильцами."? Шурик в очередной раз пукнул не сдержавшись. В Зените пока 8 бразильцев-игроков, девятый тренер - Виллиам де Оливейра.
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