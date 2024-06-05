«Аллилуйя!»: Мостовой доволен кадровым решением «Спартака»

Александр Мостовой снова похвалил «Спартак» за назначение Деяна Станковича на пост главного тренера.

– Есть ощущение, что Станкович может привести «Спартак» к чемпионству?

– Во-первых, есть ощущение, что в «Спартаке» наконец-то додумались мыслить по-футбольному. Многим мои слова не нравятся, но для того мы и играли много лет в футбол, чтобы высказывать свое мнение.

Мы заслуживаем, чтобы наше мнение слушали. Два года я говорил, что нельзя брать в «Спартак» человека по объявлению. И спустя два года до них дошло…

Сейчас пришел Станкович – аллилуйя! Но никто не гарантирует тебе победу, когда есть «Зенит» – команда с 15 бразильцами.

Но мы можем хотя бы говорить на футбольном языке с человеком, который отдал этому виду спорта многое и был одним из лучших полузащитников в Европе. Так что уже есть все, о чем можно мечтать.

– Но у него не такой большой опыт…

– Сколько я видел тренеров вообще без опыта, которые потом выигрывали Лигу чемпионов…

У Гвардиолы тоже не было никакого опыта, он пришел в «Барселону» с Месси и компанией. Сидел на лавке и говорил: «Ничего себе у меня команда играет, Месси по 10 человек обыгрывает».

Но Гвардиола ничего же не делал, там Месси забивал и отдавал.

– Но у Станковича остался тот же состав, который был у Абаскаля.

– Да, но это не «Барселона» с Месси. Вообще у Станковича нормальная команда. Я всегда смотрю на состав и говорю: «Спартак» должен быть минимум в тройке. Но попадают туда по объявлению такие люди, как Абаскаль, поэтому они и мучаются.