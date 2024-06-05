Аршавин заявил, что «Зенит» ошибся с трансферами: «С какими? Я хочу еще поработать в клубе»

Заместитель генерального директора «Зенита по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что петербургский клуб допустил селекционные ошибки.

Перечислить их бывший футболист отказался, опасаясь санкций.

– «Зениту» нужно сделать работу над ошибками. Если он ее сделает, следующий сезон выиграет с преимуществом.

– Какие были ошибки в этом году?

– Некоторые трансферы. Из-за этого не нашли замену Малкому и Кузяеву.

– Какие трансферы?

– Я хочу еще поработать в «Зените».