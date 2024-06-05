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    • Аршавин заявил, что «Зенит» ошибся с трансферами: «С какими? Я хочу еще поработать в клубе»

    Аршавин заявил, что «Зенит» ошибся с трансферами: «С какими? Я хочу еще поработать в клубе»

    Заместитель генерального директора «Зенита по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что петербургский клуб допустил селекционные ошибки.

    Перечислить их бывший футболист отказался, опасаясь санкций.

    – «Зениту» нужно сделать работу над ошибками. Если он ее сделает, следующий сезон выиграет с преимуществом.

    – Какие были ошибки в этом году?

    – Некоторые трансферы. Из-за этого не нашли замену Малкому и Кузяеву.

    – Какие трансферы?

    – Я хочу еще поработать в «Зените».

    • «Зенит» стал чемпионом России в 6-й раз подряд, набрав всего 57 очков.
    • Петербуржцы выиграли РПЛ благодаря поражению «Динамо», которое лидировало до 30-го тура.
    • Клуб подписал за последние два трансферных окна Марио Фернандеса, Ду Кейроса, Нино, Педро, Артура, Ильзата Ахметова, Страхиню Эраковича, Александра Коваленко, Вильсона Изидора, Дениса Адамова.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    05.06.2024 21:38
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    Комментарии (36)
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    Дубина
    1717614108
    Не че игрочишка еще помойка новых пэдр подвезет! С цыганями у бзянита все налажено((((
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    raritet
    1717614512
    Это и так понятно.
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    ...уефан
    1717614654
    ...замах - на рубль, удар - на копейку...
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1717615418
    С какой целью запустил аршава косяк?)
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    mutabor0992
    1717618859
    хитро*опый недомерок!
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    Krics
    1717621244
    Не плательщик алиментов,ихмо.
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    BAIv
    1717622014
    Шава не стал перечислять, список длинный, второй сезон одни тормоза покупаются, за приличные деньги.... пожалуй Педро сможет у другого тренера заиграть, остальные днищеее деревянное без удара и мозга!!!
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    evgevg13
    1717646123
    Ссыкло мелкое...
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    alll-333
    1717647219
    Да кто же тебя, клоуна всерьез воспринимать будет
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    Garrincha58
    1717649562
    Да мы и сами знаем не хуже Шавы разбираемся в футболе подумаешь он бывший мастер играл в Арсенале, чтобы разбираться в таких делах не надо быть звездой Фернандес Изидор Ахметов Коваленко Адамов, который защитник. Давно надо было прощаться с Суторминым и Чистяковым, не подписывать таких легионеров как Ренан, Ду Кейрос, Родригао! Не стоит брать хотя и бесплатно таких игроков как Бакаев. Набралась целая команда, зато свои Козлов Кравцов Вахания Щетинин Хотулёв Каккоев Михайлов играют в РПЛ и неплохо почти все лидеры своих команд я уверен их можно было и в Зените хотя бы три четыре игрока задействовать вместо тех кого я перечислил выше, но Семаку не досуг ему подавай готовых потому что он не умеет работать с молодёжью. Я уверен именно это хотел
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