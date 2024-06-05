Аршавин заявил, что «Зенит» ошибся с трансферами: «С какими? Я хочу еще поработать в клубе»

Заместитель генерального директора «Зенита по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что петербургский клуб допустил селекционные ошибки.
Перечислить их бывший футболист отказался, опасаясь санкций.
– «Зениту» нужно сделать работу над ошибками. Если он ее сделает, следующий сезон выиграет с преимуществом.
– Какие были ошибки в этом году?
– Некоторые трансферы. Из-за этого не нашли замену Малкому и Кузяеву.
– Какие трансферы?
– Я хочу еще поработать в «Зените».
- «Зенит» стал чемпионом России в 6-й раз подряд, набрав всего 57 очков.
- Петербуржцы выиграли РПЛ благодаря поражению «Динамо», которое лидировало до 30-го тура.
- Клуб подписал за последние два трансферных окна Марио Фернандеса, Ду Кейроса, Нино, Педро, Артура, Ильзата Ахметова, Страхиню Эраковича, Александра Коваленко, Вильсона Изидора, Дениса Адамова.