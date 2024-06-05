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    • Зобнин прокомментировал назначение Станковича в «Спартак»

    Зобнин прокомментировал назначение Станковича в «Спартак»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о решении клуба пригласить Деяна Станковича на пост главного тренера.

    – Он был топ‑футболистом. Железно в России его все знают. Как тренера знают меньше, но я лично знаю, что он добивался успехов в Венгрии и Сербии.

    Очень хочется с ним поработать. Италию опустим. Неудачный опыт. Не знаю, какие там были обстоятельства. Мне лично хочется с ним поработать.

    – Ты же читал прессу. Кого только в «Спартак» ни сватали: и Станислава Саламовича [Черчесова], и Карпина, даже Юрана. И тут иностранец. Как вы, футболисты, к этому относитесь, когда рядом специалисты не хуже как минимум?

    – Мы никак не относимся. Мы можем только сплетничать и рассуждать, общаться друг с другом, но решение в любом случае принимает руководство.

    – То есть если я спрошу, кого бы ты хотел, ты не ответишь?

    – А зачем? Есть руководство, которое принимает решение. Есть спортивный директор, который выбирает тренера. Мы только можем принимать все любые решения.

    – В «Ливерпуле» освободился Юрген Клопп. Может, ты его хотел?

    – (смеется) С ним бы поработал.

    • Станкович сменит Владимира Слишковича.
    • Контракт с ним подписан на 2 года.
    • Спартаковцы финишировали на 5-м месте в РПЛ.
    • Их первая тренировка под руководством серба запланирована на 21 июня.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.06.2024 19:59
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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1717608865
    ...а что, писарчук, ты хотел, что бы он, рванув рубаху на груди, про все свои хотелки рассказал?...
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    zigbert
    1717612024
    Да любой футболист ответит то же самое. Главное чтобы тренер и игроки нашли общий язык.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1717613371
    Пришёл тренером. Через год выпрут ссаными тряпками, ставшим физруком. Гыгыгы
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