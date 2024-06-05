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    • В Испании раскрыли дату, когда Анчелотти узнал о переходе Мбаппе в «Реал»

    В Испании раскрыли дату, когда Анчелотти узнал о переходе Мбаппе в «Реал»

    Руководство «Реала» знало о трансфере Килиана Мбаппе еще в прошлом году.

    1 июня 2023-го президент мадридского клуба Флорентино Перес проинформировал главного тренера Карло Анчелотти о будущем подписании нападающего.

    Итальянский специалист настаивал на покупке Гарри Кейна, но узнав новость о Мбаппе, с пониманием отнесся к отказу боссов «Реала» тратить деньги на англичанина.

    • Испанцы объявили о заключении контракта с форвардом только 3 июня.
    • Об уходе Мбаппе из «ПСЖ» было известно с февраля.
    • Кейн в итоге оказался в «Баварии».

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    Источник: Relevo

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    05.06.2024 19:50
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    Комментарии (1)
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    russkiisergei
    1717611867
    Кейн это проклятый игрок!!!
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