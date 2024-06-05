В Испании раскрыли дату, когда Анчелотти узнал о переходе Мбаппе в «Реал»

Руководство «Реала» знало о трансфере Килиана Мбаппе еще в прошлом году.

1 июня 2023-го президент мадридского клуба Флорентино Перес проинформировал главного тренера Карло Анчелотти о будущем подписании нападающего.

Итальянский специалист настаивал на покупке Гарри Кейна, но узнав новость о Мбаппе, с пониманием отнесся к отказу боссов «Реала» тратить деньги на англичанина.