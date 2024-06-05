Петржела: «Если Соболев останется в «Спартаке», то никогда не станет чемпионом России»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела хочет, чтобы форвард «Спартака» Александр Соболев присоединился к клубу из Санкт-Петербурга.

«Я очень хочу, чтобы Соболев перешел в «Зенит». В команде Семака нужны русские футболисты.

Совсем неважно, что он игрок «Спартака», главное – русский. Если он останется в красно-белом клубе, то никогда не станет чемпионом России, скорее всего», – заявил Петржела.