Петржела: «Если Соболев останется в «Спартаке», то никогда не станет чемпионом России»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела хочет, чтобы форвард «Спартака» Александр Соболев присоединился к клубу из Санкт-Петербурга.
«Я очень хочу, чтобы Соболев перешел в «Зенит». В команде Семака нужны русские футболисты.
Совсем неважно, что он игрок «Спартака», главное – русский. Если он останется в красно-белом клубе, то никогда не станет чемпионом России, скорее всего», – заявил Петржела.
- Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
- В прошедшем сезоне форвард забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 34 матчах.
- Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро. Отступные для российских клубов – 30 млн евро.
- Сообщалось, что спартаковцы готовы рассмотреть предложение в размере 20-22 млн евро + бонусы.