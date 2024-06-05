Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Петржела: «Если Соболев останется в «Спартаке», то никогда не станет чемпионом России»

    Петржела: «Если Соболев останется в «Спартаке», то никогда не станет чемпионом России»

    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела хочет, чтобы форвард «Спартака» Александр Соболев присоединился к клубу из Санкт-Петербурга.

    «Я очень хочу, чтобы Соболев перешел в «Зенит». В команде Семака нужны русские футболисты.

    Совсем неважно, что он игрок «Спартака», главное – русский. Если он останется в красно-белом клубе, то никогда не станет чемпионом России, скорее всего», – заявил Петржела.

    • Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
    • В прошедшем сезоне форвард забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 34 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро. Отступные для российских клубов – 30 млн евро.
    • Сообщалось, что спартаковцы готовы рассмотреть предложение в размере 20-22 млн евро + бонусы.

    Новости по теме
    Петржела поддержал переход Соболева в «Зенит» 37
    Петржела: «Зенит» уже можно поздравлять с золотым дублем» 3
    Петржела предостерег «Зенит» и Семака 15
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.06.2024 18:18
    Рекомендуем
    Комментарии (16)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    DVOK68
    1717602043
    Возглавь Зенит и пригласи.
    Ответить
    Spartak_forv@
    1717602177
    Прекратите тревожить бывших из питерской стаи!
    Ответить
    ...уефан
    1717602226
    ...видно этот Властимил пива в брюхо перелил!...
    Ответить
    Мордаванин
    1717603972
    Если Властимил птрж останется в Праге то он никогда не выиграет миллион в Красной поляне. и с армянами не переспит
    Ответить
    subbotaspartak
    1717607079
    Забрать и на лавку, чтоб на тот год не вредил
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1717607422
    Насчёт чемпионства лузеров он прав, а в остальном хрень сморозил. Гыгыгы
    Ответить
    val69
    1717609558
    Дядя Петя, ты дурак? (с)
    Ответить
    FCSpartakM
    1717614106
    у вас свой русский есть, Ванька Сергеев, тоже с КС пришел. А, да, зенит не умеет покупать дешевых футболистов и делать из них топов хотя бы по меркам РПЛ
    Ответить
    anatolich72
    1717615076
    Хер.. Ню пишут в первом туре всё узнаем. Зачем вату катать?
    Ответить
    Fju-2
    1717648102
    Любит Власта рассуждать о том кто никогда не будет чемпионом, никогда...
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+