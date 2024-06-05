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    • Юран жестко высказался об отношении к российским тренерам в РПЛ: «Должно же быть какое-то самоуважение»

    Юран жестко высказался об отношении к российским тренерам в РПЛ: «Должно же быть какое-то самоуважение»

    Сергей Юран недоволен тем, что в клубах РПЛ становится все больше зарубежных тренеров.

    – В последнее время история с российскими тренерами в ближнем зарубежье стала более актуальной.

    – Потому что российские тренеры несильно востребованы у нас в стране. Сейчас востребованность захватили балканские представители. На это смешно смотреть. Должно же быть какое-то самоуважение.

    У нас были, есть и будут заслуженные тренеры. Приезжают иностранцы – чего они добиваются? При этом попадают в топ-клубы. Печально всe это видеть.

    Понимаю, когда есть еврокубки и наши клубы приглашают тех, кто что-то выигрывал, чтобы был результат. Но кто к нам приехал и добился какого-то результата?

    Какое-то наплевательское отношение к своим. Закройте тогда Высшую школу тренеров, и дело с концом.

    Сейчас ситуация, когда мы не в еврокубках – так дайте развиваться российским тренерам. Сербы у нас учились, а теперь приезжают учить нас.

    Понимаю, если бы все клубы были частными. Допустим, я хозяин клуба – я хочу так и трачу свои деньги. Но у нас-то бюджетные клубы. Мы тратим бюджетные деньги на зарплаты не своим тренерам, а приезжающим иностранцам.

    Есть хороший пример в лице хоккея – отказались от иностранных тренеров. Одно время у нас были и чехи, и финны, и канадцы, и шведы. В итоге отказались. У нас сейчас в клубах КХЛ работают российские тренеры и делают это хорошо. Вот, подсказка. Повторюсь, что должно быть самоуважение.

    Сейчас министром спорта стал Дегтярeв. Знаю его по работе губернатором в Хабаровске. Надеюсь, Михаил Владимирович заострит внимание на обозначенных проблемах. Он – патриот своей страны.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.06.2024 17:50
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    Комментарии (17)
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    Цугундeр
    1717600440
    Вечерело. Пахло Мостовым. Душный дым над полем собирался. Поменявший полтора десятков «team» От безделия и скуки.. Изгалялся. (
    Ответить
    timon2401
    1717601155
    Вместо того чтобы признать свою никчёмность как тренер он призывает к стандартным российским мерам.. Хорошего своего сами сделать ни могём, так давайте банально запретим чтобы это хорошее было извне и всякие бездари типа Юрана будут востребованы ((((
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    bset
    1717601202
    Зачем нам больше российских тренеров? Чтобы больше на камеры кидались, когда их снимают?)
    Ответить
    СпорЦмен
    1717601529
    Позор срамтаку! Весь неликвид скупает.
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    Krics
    1717601630
    Только российские тренеры и только российские игроки,а Миллер, что на 100летие в ФНЛ,вот это сюжет похлеще Игры престолов,ихмо.
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    ...уефан
    1717602530
    ...да плюнь ты, Серёга! Вся заслуга иностранных тренеров только в том, что они не умеют, так классно, как ты, материться по-нашему!...
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    subbotaspartak
    1717607668
    А вот как попрут сейчас кони...
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    BoevStas1
    1717610755
    За,то наши как проститутки по кругу бегают...Из одной команды в другую))Ааа забыл и в эксперты на матч ТВ...
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    Ивантеевец
    1717613351
    Юран, вот честно, относился нормально, но что ты чушь несешь. Про себя любимого ты умолчал, а что твои коллеги Евсеев, Точилин, Аленичев, многого добились. Прыгаете как блохи на собаке из одной команды в другой. Может на себя надо посмотреть. Вас меняют, потому что вы добиться ничего не можете, все прикрываетесь своими регалиями игроков. Так вас оценивают-то теперь как тренеров, а вы там за редким исключением ноли с большой буквы. И причем здесь хоккей, так замкнутая система турнира, никто не вылетает, никто из низших лиг не поднимается, там все иначе.
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    Инокентий
    1717614172
    А кто такой вообще этот юран?
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