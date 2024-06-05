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    Акинфеев попрощался с Федотовым

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался об уходе Владимира Федотова с поста главного тренера.

    • Федотов возглавлял ЦСКА на протяжении двух сезонов.
    • Под его руководством команда стала серебряным призером РПЛ и выиграла Фонбет Кубок России в прошлом году.
    • Армейский клуб уволил тренера без компенсации.

    «На правах капитана хочу от всей команды поблагодарить Владимира Валентиновича и весь тренерский штаб – Олега Петровича [Фоменко], Мурата Салимовича [Искакова], Радика Рамильевича [Ямлиханова], Николая Ивановича [Русу] – за эти два сезона.

    За каждую тренировку и все время, что мы в самых разных ситуациях провели вместе. Конечно, самое яркое событие, которое навсегда останется в памяти, – наш триумф в «Лужниках».

    Но надолго запомнятся и многие другие счастливые моменты. Уверен, что каждый член команды и клуба подпишется под пожеланием вам удачи на профессиональном пути.

    А если говорить о личном – мы ни в коем случае с вами не прощаемся и остаемся друзьями!» – заявил Акинфеев.

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    Источник: Sport24

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    05.06.2024 16:59
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