Акинфеев попрощался с Федотовым

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался об уходе Владимира Федотова с поста главного тренера.
- Федотов возглавлял ЦСКА на протяжении двух сезонов.
- Под его руководством команда стала серебряным призером РПЛ и выиграла Фонбет Кубок России в прошлом году.
- Армейский клуб уволил тренера без компенсации.
«На правах капитана хочу от всей команды поблагодарить Владимира Валентиновича и весь тренерский штаб – Олега Петровича [Фоменко], Мурата Салимовича [Искакова], Радика Рамильевича [Ямлиханова], Николая Ивановича [Русу] – за эти два сезона.
За каждую тренировку и все время, что мы в самых разных ситуациях провели вместе. Конечно, самое яркое событие, которое навсегда останется в памяти, – наш триумф в «Лужниках».
Но надолго запомнятся и многие другие счастливые моменты. Уверен, что каждый член команды и клуба подпишется под пожеланием вам удачи на профессиональном пути.
А если говорить о личном – мы ни в коем случае с вами не прощаемся и остаемся друзьями!» – заявил Акинфеев.