Акинфеев попрощался с Федотовым

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался об уходе Владимира Федотова с поста главного тренера.

Федотов возглавлял ЦСКА на протяжении двух сезонов.

Под его руководством команда стала серебряным призером РПЛ и выиграла Фонбет Кубок России в прошлом году.

Армейский клуб уволил тренера без компенсации.

«На правах капитана хочу от всей команды поблагодарить Владимира Валентиновича и весь тренерский штаб – Олега Петровича [Фоменко], Мурата Салимовича [Искакова], Радика Рамильевича [Ямлиханова], Николая Ивановича [Русу] – за эти два сезона.

За каждую тренировку и все время, что мы в самых разных ситуациях провели вместе. Конечно, самое яркое событие, которое навсегда останется в памяти, – наш триумф в «Лужниках».

Но надолго запомнятся и многие другие счастливые моменты. Уверен, что каждый член команды и клуба подпишется под пожеланием вам удачи на профессиональном пути.

А если говорить о личном – мы ни в коем случае с вами не прощаемся и остаемся друзьями!» – заявил Акинфеев.