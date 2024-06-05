Карпин оценил исход чемпионской гонки в РПЛ

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин поделился мнением о развязке прошедшего чемпионата России.

«Зенит» выиграл РПЛ в 6-й раз подряд.

Перед 30-м туром петербуржцы отставали от лидирующего «Динамо» на 2 очка.

В итоге столичная команда уступила «Краснодару», а «Зенит» победил «Ростов» и стал чемпионом.

«Я не буду говорить о деградации. Внизу турнирной таблицы тоже была гонка. Да, вверху, наверное, не хватило одной, двух или трех команд, которые бы оторвались от всех и тогда бы говорили про чемпионскую гонку, поэтому некоторые называют это возней. 57 очков у чемпиона, не знаю, было ли вообще в истории такое.

Поэтому всем, наверное, кажется, что никто не хотел выигрывать этот чемпионат. Как раз наоборот, хотели все. И мы видели, как тот же «Зенит» праздновал шестой раз подряд.

Самое сложное, наверное, было для «Зенита». Но опять же, это проблема «Зенита» или всех остальных команд? Наверное, все вместе.

Это была гонка. Возможно, не самая яркая с точки зрения игры, но интерес от этого не пострадал», – считает Карпин.