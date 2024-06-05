Карпин: «Больше всего меня бесит ЭСК РФС»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин раскритиковал работу экспертно-судейской комиссии РФС.

– Больше всего меня бесит ЭСК. Любое решение, даже неправильное, они все равно поддерживают. Видимо, у них корпоративная этика.

– При этом в этом сезоне состав ЭСК полностью изменился, в ней не осталось российских представителей.

– Какая разница? Там же все равно судьи. Они защищают 99% решений судей, хотя 100% общественности говорит обратное.

Для чего тогда нужна ЭСК? Чтобы все время защищать судей?