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    Карпин: «Больше всего меня бесит ЭСК РФС»

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин раскритиковал работу экспертно-судейской комиссии РФС.

    – Больше всего меня бесит ЭСК. Любое решение, даже неправильное, они все равно поддерживают. Видимо, у них корпоративная этика.

    – При этом в этом сезоне состав ЭСК полностью изменился, в ней не осталось российских представителей.

    – Какая разница? Там же все равно судьи. Они защищают 99% решений судей, хотя 100% общественности говорит обратное.

    Для чего тогда нужна ЭСК? Чтобы все время защищать судей?

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    05.06.2024 15:00
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    Комментарии (41)
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    ...уефан
    1717589983
    ...ибо! А что - "ибо", хер его знает?... Зашёл с жары домой, прохладно, класс. Короче, пусть Карпин ищет объяснение феномена ЭСК...
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    Semenycch
    1717590329
    Я очень негативно отношусь к этому горе тренеру, но тут он абсолютно прав! Работа ЭСК РФС безобразна и не имеет ничего общего с правилами проведения футбольных матчей!
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    NewLife
    1717591215
    Кто платит, тот и заказывает музыку. Карпин - наивняк, или притворяется, своих господ ругает))
    Ответить
    Цугундeр
    1717591230
    Всех бесит НАТО ,а Валеру ЭСК..? Подвох ?)))
    Ответить
    АлексМак
    1717593187
    верно
    Ответить
    Боров мясной
    1717595120
    Впаяют дискву Валере? Ведь у нас о судьях только хорошо, критиковать нельзя.
    Ответить
    FCSpartakM
    1717595372
    вот тут да. Эта судейская этика зачастую и в обычных разборах проявляется. Сидит судья на матч тв и горбатого лепит.
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    СпорЦмен
    1717600941
    А судьи проплачены срамтаком! Круговая порука. :)))
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    Krics
    1717600944
    Удар локтем или нанесение травмы вратарю от Алипа,это разные вещи,когда Велик перепрыгивал корифея,и кто из клошар пищит,что ни чего не куплено,ихмо.
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    Belyiccat
    1717602146
    Судейство вообще мрак. Вы посмотрите сколько в матче захватов руками. Они, видете ли, поднимают планку борьбы. Бред. Болею более 60-ти лет, но такого никогда не было. Смотрели финал Лиги чемпионов, два три захвата за весь матч.
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