Медведев – о праздновании Вендела: «Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет!»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил, есть ли у клуба опасения, что полузащитник Вендел может уйти в «загул».
- Петербуржцы выиграли РПЛ и Фонбет Кубок России.
- Бразильский футболист транслировал в соцсетях, как праздновал эти победы.
- Он был замечен в употреблении алкоголя, а также курении сигарет и кальяна.
– Не страшно ли клубу отпускать Вендела после таких бурных празднований по окончании чемпионата России?
– Он вообще тихоня, что вы (смеется).
– Он курил в прямом эфире...
– Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет!