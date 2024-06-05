Медведев – о праздновании Вендела: «Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет!»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил, есть ли у клуба опасения, что полузащитник Вендел может уйти в «загул».

Петербуржцы выиграли РПЛ и Фонбет Кубок России.

Бразильский футболист транслировал в соцсетях, как праздновал эти победы.

Он был замечен в употреблении алкоголя, а также курении сигарет и кальяна.

– Не страшно ли клубу отпускать Вендела после таких бурных празднований по окончании чемпионата России?

– Он вообще тихоня, что вы (смеется).

– Он курил в прямом эфире...

– Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет!