Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Медведев – о праздновании Вендела: «Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет!»

    Медведев – о праздновании Вендела: «Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет!»

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил, есть ли у клуба опасения, что полузащитник Вендел может уйти в «загул».

    • Петербуржцы выиграли РПЛ и Фонбет Кубок России.
    • Бразильский футболист транслировал в соцсетях, как праздновал эти победы.
    • Он был замечен в употреблении алкоголя, а также курении сигарет и кальяна.

    – Не страшно ли клубу отпускать Вендела после таких бурных празднований по окончании чемпионата России?

    – Он вообще тихоня, что вы (смеется).

    – Он курил в прямом эфире...

    – Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет!

    Новости по теме
    Самые дорогие футболисты РПЛ 9
    10 самых подешевевших игроков РПЛ 12
    Реакция «Зенита» на скандальное чемпионское празднование Вендела 48
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.06.2024 14:14
    Рекомендуем
    Комментарии (12)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Krics
    1717587308
    КДК примите меры ,по поводу пропаганды,табакокурения и алко содержащих продуктов, что противоречит УК РФ,ихмо.
    Ответить
    Spartak_forv@
    1717587324
    Комитету по этике пора включаться)
    Ответить
    АлексМак
    1717588545
    прекрасно
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1717589912
    Глупость, помрёт, но на десятки лет позднее... Алкоголь и табак уж точно жизнь не продлевают... На Зенит смотрят юнионры, а некоторые игроки бухают и курят... Где же пропаганда ЗОЖ ?
    Ответить
    edw7777
    1717596910
    Выражение - свидетельство человека, ну просто, кладези ума
    Ответить
    СпорЦмен
    1717602604
    Ничего страшного, все знают от куда ветер дует, из клуба наркоторговцев срамтака. Заказуха.
    Ответить
    Оксана-Карева-google
    1717614421
    Видимо такой спорт в северной провинции...Трудно представить чтобы директор футбольного клуба такую чепуху нёс ...Это культура?Да Москвичи в тыщу раз культурнее..Поэтому такие интервью не дают...
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+