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    • Овчинников – о Николиче в ЦСКА: «Будет как с Абаскалем в «Спартаке»

    Овчинников – о Николиче в ЦСКА: «Будет как с Абаскалем в «Спартаке»

    Российский тренер Валерий Овчинников оценил назначение Марко Николича в ЦСКА.

    – У нас было очень модно привозить голландцев, потом лeгкий удар судьбы прошeлся по испанцам, до сих пор ещe есть последствия. Сейчас на сербов смотрят.

    Руководство клубов – нефутбольные люди, у них очень узкий кругозор о тренерском корпусе. Они смотрят: «Где работал? Чего добивался?» И тут главный вопрос: где?

    Саша Илич в «Пари НН» «здорово» выступил, слава богу, хоть в РПЛ остались. Но я так понимаю, что дело не в нeм, а в ребятах, они захотели остаться, поэтому бились.

    Не думаю, что с Федотовым поступили правильно. Да, Федотов выступил неудачно для ЦСКА в этом сезоне, но если уж его менять, то на Игнашевича. Он свой, родной.

    Но это опять те, кто занимается приглашениями, и я не про Бабаева или Гинера, там другие силы комплектуют команду. Думаю, пройдeт и это время, когда мы одних сербов приглашаем.

    Марко Николич останется в ЦСКА до зимы?

    – Подпишут такой контракт, как в «Спартаке», и будет ситуация, как с Абаскалем. Когда его не могли долго уволить, потому что, видимо, была серьeзная неустойка. Здесь будет то же самое. А как деньги перевести, они найдут. Ничего страшного, рублями возьмут.

    Незнание русского языка для топ-клуба – это дополнительная сложность. Плюс комплектация наверняка пойдeт в сторону сербских футболистов.

    Тоже интересная ситуация. У нас уже одно землячество бегает по российской территории, одни сплошные земляки. Подойти невозможно.

    • В прошедшем сезоне армейцы финишировали в чемпионате только на 6-м месте.
    • 30 мая Николич покинул эмиратский «Шабаб Аль‑Ахли».
    • Тренер работал в «Локомотиве» с мая 2020-го по октябрь 2021-го года.

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    Источник: Metaratings

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    05.06.2024 13:46
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    Комментарии (2)
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    JTherry
    1717590773
    "У нас уже одно землячество бегает по российской территории, одни сплошные земляки..." ...Борман тонкий намёк на бразильских бом.жей делает, чтобы потом не заставили извиняться...)
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