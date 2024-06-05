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    • Радимов назвал условие, при котором Дзюбе не стоит продолжать карьеру

    Радимов назвал условие, при котором Дзюбе не стоит продолжать карьеру

    Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов прокомментировал возможность продолжения карьеры нападающим Артемом Дзюбой.

    «Сам Дзюба примет решение. Если он профессионально относится к футболу и нормально себя чувствует, в форме, то это одна фигура. А если Дзюба – это «хе-хе», «ха-ха», пенальти бьет в штангу, и так далее… И вспомните, как он начал весеннюю часть чемпионата, раскладной совершенно. Так лучше, наверное, не продолжать.

    Лучше уйти на коне, на высокой ноте. Чтобы тебя запомнили. А запоминается же последнее. Лучше тебя пусть запомнят, как ты вел команду на чемпионате мира, нежели, как ты еле выходил на замену с кем-то, и над тобой все смеялись и свистели», – сказал Радимов.

    • Дзюба покинул «Локомотив» по завершении срока контракта.
    • В минувшем сезоне 35-летний форвард провел за клуб 26 матчей, забил 4 гола, отдал 4 передачи.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.06.2024 13:28
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    Комментарии (2)
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    СпорЦмен
    1717584008
    Он еще на поле не выходил, не дрочил. Он хочет уходить на такой ноте.
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    Spartak_forv@
    1717588097
    Либо в Китай,ну или на Кипр,где пешком можно ходить и забивать
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