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    «Локомотив» определился с будущим Галактионова

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что главный тренер Михаил Галактионов продолжит работу в клубе.

    «Контракт с главным тренером «Локомотива» Михаилом Галактионовым будет продлен, решение принципиально принято. Соглашение будет рассчитано как минимум на два года. Можно спокойно работать, тот полученный опыт, который был наработан за последние полтора сезона непосредственно в «Локомотиве», можно будет преобразовывать в результат», – сказал Нагорных.

    • «Локомотив» под руководством Галактионова занял 4-е место в РПЛ в сезоне‑2023/24.
    • Контракты специалиста и членов тренерского штаба железнодорожников были рассчитаны до завершения чемпионата.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.06.2024 13:15
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    Комментарии (7)
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    Semenycch
    1717582715
    Отдайте Глушенкова в Зенит и мы Вам все простим!
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    ...уефан
    1717583038
    ...ну да, с Федотом тоже с утра было всё - чики-пики, а вечером - в унитаз...
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    Красногорск_Фан
    1717589035
    Не верю я в него . Только титул может исправить это мнение.
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    FCSpartakM
    1717595710
    С ним локомотив так и будет барахтаться. Такое ощущение,что он только по весне начинает играть
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