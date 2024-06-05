«Локомотив» определился с будущим Галактионова

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что главный тренер Михаил Галактионов продолжит работу в клубе.

«Контракт с главным тренером «Локомотива» Михаилом Галактионовым будет продлен, решение принципиально принято. Соглашение будет рассчитано как минимум на два года. Можно спокойно работать, тот полученный опыт, который был наработан за последние полтора сезона непосредственно в «Локомотиве», можно будет преобразовывать в результат», – сказал Нагорных.