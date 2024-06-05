Медведев рассказал о желании «Зенита» превзойти «Спартак»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о доминировании клуба в чемпионате России.

– У вас доминация, как у «Баварии» или условного «Реала» в российской лиге.

– Мы знаем, что и «Бавария», и «Ювентус» выигрывали по 10 раз подряд. Мы догнали «Спартак» по победам подряд в российском чемпионате, вот теперь будем обгонять.

– Можно еще дальше.

– Конечно. И когда говорят, что команда устает от побед... Устают от поражений. От побед никогда не устанешь.