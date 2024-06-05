Медведев рассказал о желании «Зенита» превзойти «Спартак»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о доминировании клуба в чемпионате России.
– У вас доминация, как у «Баварии» или условного «Реала» в российской лиге.
– Мы знаем, что и «Бавария», и «Ювентус» выигрывали по 10 раз подряд. Мы догнали «Спартак» по победам подряд в российском чемпионате, вот теперь будем обгонять.
– Можно еще дальше.
– Конечно. И когда говорят, что команда устает от побед... Устают от поражений. От побед никогда не устанешь.
- В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России в 6-й раз подряд.
- Петербуржцы повторили рекорд «Спартака» – красно-белые выиграли чемпионат 6 раз подряд в период с 1996 по 2001 год.
- У обоих клубов по 10 титулов чемпиона России.