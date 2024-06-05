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    Медведев рассказал о желании «Зенита» превзойти «Спартак»

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о доминировании клуба в чемпионате России.

    – У вас доминация, как у «Баварии» или условного «Реала» в российской лиге.

    – Мы знаем, что и «Бавария», и «Ювентус» выигрывали по 10 раз подряд. Мы догнали «Спартак» по победам подряд в российском чемпионате, вот теперь будем обгонять.

    – Можно еще дальше.

    – Конечно. И когда говорят, что команда устает от побед... Устают от поражений. От побед никогда не устанешь.

    • В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России в 6-й раз подряд.
    • Петербуржцы повторили рекорд «Спартака» – красно-белые выиграли чемпионат 6 раз подряд в период с 1996 по 2001 год.
    • У обоих клубов по 10 титулов чемпиона России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.06.2024 12:09
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    Комментарии (40)
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    Номэд
    1717579973
    Потому вшивые и сделали лимит 8 легов в составе, понакупали латиносов (похерив своё же - ни одного черного в команде), ради липовых чемпионств. Игрушка милляра.
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    ivany4
    1717580563
    Дурак думкой богатеет!!! Что клуб нерусский, что мысли. Как попали в ЧР обманом, так и жить продолжают, и ведут свою "родословную" с этого момента.
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    baggio80
    1717581665
    Если бы не продажные чинуши в РФС хрен бы вы столько выиграли а так то да с карманным РФС можно все время чемпионство покупать
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    NewLife
    1717582025
    Доминировали на волоске. Если бы не тухлый удар Нгамалё и ангажированное судейство Карася, то доминирование превратилось бы в пассивное садо-мазо))))))) У Ведмедя видно уже деменция.
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    ...уефан
    1717582457
    ...вроде, фамилия такая хорошая- русская, а гондон-гондоном...
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    Krics
    1717582476
    Смешной он ,однако ,купить в России,одно а чемпионат СССР это другое,выиграй ЛЧ ,тогда ты будешь на голову выше,но там денежка не решает ,ихмо.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1717584878
    Свинарню не обойдёшь. Все знают их позорные бромонтановские чемпионства. Когда вся страна и клубы влачили жалкое существование, то эти жировали, скупая всех более менее хороших игроков. А как только в клубах появились деньги, то хряки сразу захлопнулись на 20 лет. Такого позора не должно повториться. Гыгыгы
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    Spartak_forv@
    1717589127
    Провинциальные комплексы и имперские амбиции
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    Инокентий
    1717597676
    Что за бред он несет? Зенит и так самый титулованный клуб в истории России! Он бы еще сказал, что мечтает превзойти химки!
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    партизан84
    1717608876
    были бы ва как Бавария, Юве или Реал - одно дело, не любили, ненавидели, но уважали, даже думаю в большинстве болели бы в международных матчах. а ваше руководство вместо развития собственного клуба и академии больше сил и средств тратит на погоню за внутренними рекордами и титулами. Да был кубок уефа, он и у цска был, вопросов нет. но что потом?
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