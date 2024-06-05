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    Лапорта объяснил увольнение Хави

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прояснил ситуацию с увольнением Хави с поста главного тренера команды.

    «В свое время ситуация вынудила нас к продолжению сотрудничества. Хави – легенда, его энтузиазм побудил нас утвердить его на посту главного тренера.

    Но с того момента, когда он сделал эти заявления [о том, что «Барселона» находится в худшем экономическом положении, чем «Реал» и другие европейские команды], когда он существенно изменил свои требования, спортивное руководство уже не так верило в то, что нужно продолжать совместную работу. У меня возникло ощущение, что команде нужен новый импульс.

    Совет директоров вправе принимать такие решения или изменять их, как это делал и сам Хави.

    Я беру ответственность за это решение на себя. Как и за все другие решения, которые принимал вместе со своей командой. Но мы учитывали и мнение спортивного руководства. Так как у нас был вариант с Фликом, то мы приняли это решение. Мы увидели, что он знает о команде больше, чем мы думали, и это вселило в нас уверенность», – сказал Лапорта.

    • Хави возглавлял «Барселону» с ноября 2021 года.
    • 28 января этого года он сообщил, что покинет пост главного тренера по окончании сезона.
    • 25 апреля Лапорта объявил на пресс-конференции, что Хави останется на посту главного тренера команды.
    • Позднее специалист высказался о финансовом состоянии «блауграны».
    • 24 мая, перед игрой 38-го тура, Ла Лиги «Барселона» объявила об уходе Хави по окончании сезона.
    • Новым главным тренером каталонцев стал немец Ханс-Дитер Флик.

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    Источник: Football Espana

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    05.06.2024 11:20
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    Комментарии (3)
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    Artemka444
    1717576542
    Балаболе
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    JIEGEHDA
    1717586392
    Когда Хави делал молча мы радовались а когда он сказал правду которую знают миллионы , то мы решили расстаться. А Флик он бесплатно пришел зарплату ту же попросил и мы снова решили что лучше взять того кто будет молча работать . А не говорить правду. Вот так короче говоря))
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    Батал Магомедов
    1717592148
    Хави сохранил вашу прописку в Примере.
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