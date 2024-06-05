Лапорта объяснил увольнение Хави

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прояснил ситуацию с увольнением Хави с поста главного тренера команды.

«В свое время ситуация вынудила нас к продолжению сотрудничества. Хави – легенда, его энтузиазм побудил нас утвердить его на посту главного тренера.

Но с того момента, когда он сделал эти заявления [о том, что «Барселона» находится в худшем экономическом положении, чем «Реал» и другие европейские команды], когда он существенно изменил свои требования, спортивное руководство уже не так верило в то, что нужно продолжать совместную работу. У меня возникло ощущение, что команде нужен новый импульс.

Совет директоров вправе принимать такие решения или изменять их, как это делал и сам Хави.

Я беру ответственность за это решение на себя. Как и за все другие решения, которые принимал вместе со своей командой. Но мы учитывали и мнение спортивного руководства. Так как у нас был вариант с Фликом, то мы приняли это решение. Мы увидели, что он знает о команде больше, чем мы думали, и это вселило в нас уверенность», – сказал Лапорта.