Ерохин оценил бразильских игроков «Зенита», пришедших в клуб зимой

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался об игре защитника Нино, нападающих Педро и Артура, которые пополнили состав петербургского клуба зимой.

«Нино, Педро и Артур действительно усилили «Зенит». Ребята добавили свежести и разнообразили нашу игру своими сильными качествами: Педро – дриблингом, Артур – хорошей подачей, Нино – надeжностью в обороне. Новые эмоции в коллективе с их приходом точно появились.

Перспективы Педро? Он ещe очень молод, но у него уже очень много хороших качеств. У нас любят раздавать авансы многообещающим футболистам, но думаю, что при должном отношении у него всe получится, и его карьера хорошо сложится. Главное, чтобы он сохранял тот настрой, который в нeм есть», – сказал Ерохин.