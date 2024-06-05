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    • Ерохин оценил бразильских игроков «Зенита», пришедших в клуб зимой

    Ерохин оценил бразильских игроков «Зенита», пришедших в клуб зимой

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался об игре защитника Нино, нападающих Педро и Артура, которые пополнили состав петербургского клуба зимой.

    «Нино, Педро и Артур действительно усилили «Зенит». Ребята добавили свежести и разнообразили нашу игру своими сильными качествами: Педро – дриблингом, Артур – хорошей подачей, Нино – надeжностью в обороне. Новые эмоции в коллективе с их приходом точно появились.

    Перспективы Педро? Он ещe очень молод, но у него уже очень много хороших качеств. У нас любят раздавать авансы многообещающим футболистам, но думаю, что при должном отношении у него всe получится, и его карьера хорошо сложится. Главное, чтобы он сохранял тот настрой, который в нeм есть», – сказал Ерохин.

    • 18-летний Педро провел за «Зенит» 16 матчей, забил 3 гола.
    • 26-летний Артур сыграл за петербуржцев в 17 встречах, забил 3 мяча и отдал 1 передачу.
    • 27-летний Нино принял участие в 16 играх «Зенита», забил 1 гол.

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    Источник: Legalbet

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    05.06.2024 10:42
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