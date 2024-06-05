Ерохин оценил бразильских игроков «Зенита», пришедших в клуб зимой

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался об игре защитника Нино, нападающих Педро и Артура, которые пополнили состав петербургского клуба зимой.
«Нино, Педро и Артур действительно усилили «Зенит». Ребята добавили свежести и разнообразили нашу игру своими сильными качествами: Педро – дриблингом, Артур – хорошей подачей, Нино – надeжностью в обороне. Новые эмоции в коллективе с их приходом точно появились.
Перспективы Педро? Он ещe очень молод, но у него уже очень много хороших качеств. У нас любят раздавать авансы многообещающим футболистам, но думаю, что при должном отношении у него всe получится, и его карьера хорошо сложится. Главное, чтобы он сохранял тот настрой, который в нeм есть», – сказал Ерохин.
- 18-летний Педро провел за «Зенит» 16 матчей, забил 3 гола.
- 26-летний Артур сыграл за петербуржцев в 17 встречах, забил 3 мяча и отдал 1 передачу.
- 27-летний Нино принял участие в 16 играх «Зенита», забил 1 гол.