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    • Деменко сказал, какой реакции ждет от болельщиков «Зенита» в случае прихода Соболева

    Деменко сказал, какой реакции ждет от болельщиков «Зенита» в случае прихода Соболева

    Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко прокомментировал информацию о возможности перехода в петербургский клуб нападающего красно-белых Александра Соболева.

    – Сейчас все зависит от самого Соболева и его желания переходить в «Зенит». А что касается трансфера, то Соболев в любом случае пригодится «Зениту». Но, с другой стороны, это ослабляет конкурента.

    Тем более, что еще и к Кассьерре может быть повышенный интерес, возможность хорошо заработать на его трансфере. И если брать российских форвардов, то Соболев еще достаточно молодой, привлекается в сборную, он перспективен. Поэтому в этом плане «Зенит» правильно делает все эти моменты.

    – Примут ли болельщики «Зенита» Соболева? Отношения между клубами все-таки не самые теплые.

    – Думаю, негатив в любом случае будет. Мы видели, как болельщики «Спартака» поддерживали Соболева, даже когда его не выпускал Абаскаль. Это будет неприятная ситуация для Соболева.

    – Своей игрой Соболев сможет влюбить в себя болельщиков «Зенита»?

    – В любом случае все покажет время. Здесь все зависит от футболиста. Если он будет биться на поле, забивать, конечно же, будет большой интерес к футболисту. А время проходит и где-то оно и лечит.

    • 4 июня РБК сообщил, что «Зенит» провел предварительные переговоры о трансфере Соболева с агентом игрока, но еще не обращался по этому поводу в «Спартак».
    • В минувшем сезоне нападающий провел за красно-белых 34 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    05.06.2024 09:31
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    Комментарии (18)
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    Cleaner
    1717573285
    Дельфин решил НЫРНУТЬ в Зенит!!! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1717574809
    Кто там конкурент? Кого Зенит ослабляет? Хряков что ли? ПоЦталом от фарм клуба! Гыгыгы
    Ответить
    anatolich72
    1717579490
    А че у зенита болельщики есть? Остались единицы, остальные скулящие школьники и малолетки.
    Ответить
    Номэд
    1717580120
    Пускай во вшивятник переходит, поржём над блохастымми болелами.
    Ответить
    СпорЦмен
    1717580678
    Дельфин нас не усилит. На куй нам дырявый балбес?
    Ответить
    saf05
    1717583645
    На Неве дельфины появились!!!!!
    Ответить
    Taps
    1717585457
    Тупая орясина без надобности. Пусть член свой баюкает ...
    Ответить
    шахта Заполярная
    1717590520
    Хорошо у помойки бомбит
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    Инокентий
    1717597971
    Лично я соболева великим игроком не считаю, так себе, посребствоннасть вытянутая из дубля! Ну и на кой он Великому Зениту?
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    Toomans
    1717607884
    Очень скептически отношусь к такой перспективе. МОжет, Семак что-то в нем увидел. Но лично для меня сомнительны его человеческие качества, и он точно не Дзюба в свои лучшие годы. Я не против переходов в Зенит из Спартака и наоборот. Считаю, что игроку решать, где ему лучше и комфортнее. Но случай с Соболевым, показывающим своим коллегам причинное место при детях на стадионе, полагаю более чем красноречивым, характеризующим его как человека.
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