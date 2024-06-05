Деменко сказал, какой реакции ждет от болельщиков «Зенита» в случае прихода Соболева

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко прокомментировал информацию о возможности перехода в петербургский клуб нападающего красно-белых Александра Соболева.

– Сейчас все зависит от самого Соболева и его желания переходить в «Зенит». А что касается трансфера, то Соболев в любом случае пригодится «Зениту». Но, с другой стороны, это ослабляет конкурента.

Тем более, что еще и к Кассьерре может быть повышенный интерес, возможность хорошо заработать на его трансфере. И если брать российских форвардов, то Соболев еще достаточно молодой, привлекается в сборную, он перспективен. Поэтому в этом плане «Зенит» правильно делает все эти моменты.

– Примут ли болельщики «Зенита» Соболева? Отношения между клубами все-таки не самые теплые.

– Думаю, негатив в любом случае будет. Мы видели, как болельщики «Спартака» поддерживали Соболева, даже когда его не выпускал Абаскаль. Это будет неприятная ситуация для Соболева.

– Своей игрой Соболев сможет влюбить в себя болельщиков «Зенита»?

– В любом случае все покажет время. Здесь все зависит от футболиста. Если он будет биться на поле, забивать, конечно же, будет большой интерес к футболисту. А время проходит и где-то оно и лечит.