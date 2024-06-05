Известны подробности прихода Николича в ЦСКА – тренер в прошлом дважды отказывал «Динамо»

В штаб нового главного тренера ЦСКА Марко Николича войдут три сербских специалиста, сообщает Bobsoccer. Двое из них уже работали в России и помогали Николичу в «Локомотиве». Продолжат работу в армейском клубе тренер вратарей Дмитрий Крамаренко, а также тренер по физподготовке Игорь Аксенов.

Клуб «Шабаб Аль‑Ахли» из ОАЭ, где сербский специалист работал в минувшем сезоне, хотел продолжить сотрудничество, однако Николич решил, что настала пора для перемен. У Марко было несколько вариантов, в том числе весьма интересных, и он выбрал ЦСКА.

Николич и раньше мог вернуться в российский чемпионат. Два года подряд он отказывал «Динамо», куда в итоге сначала пригласили Славишу Йокановича, а затем Марцела Личку. Серб мог оказаться в ЦСКА еще два года назад, он был одним из двух кандидатов на пост главного тренера вместе с Владимиром Федотовым.

Нынешняя отставка Федотова из ЦСКА – единогласное решение акционеров клуба, Евгения Гинера и Максима Орешкина.