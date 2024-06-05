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    • Известны подробности прихода Николича в ЦСКА – тренер в прошлом дважды отказывал «Динамо»

    Известны подробности прихода Николича в ЦСКА – тренер в прошлом дважды отказывал «Динамо»

    В штаб нового главного тренера ЦСКА Марко Николича войдут три сербских специалиста, сообщает Bobsoccer. Двое из них уже работали в России и помогали Николичу в «Локомотиве». Продолжат работу в армейском клубе тренер вратарей Дмитрий Крамаренко, а также тренер по физподготовке Игорь Аксенов.

    Клуб «Шабаб Аль‑Ахли» из ОАЭ, где сербский специалист работал в минувшем сезоне, хотел продолжить сотрудничество, однако Николич решил, что настала пора для перемен. У Марко было несколько вариантов, в том числе весьма интересных, и он выбрал ЦСКА.

    Николич и раньше мог вернуться в российский чемпионат. Два года подряд он отказывал «Динамо», куда в итоге сначала пригласили Славишу Йокановича, а затем Марцела Личку. Серб мог оказаться в ЦСКА еще два года назад, он был одним из двух кандидатов на пост главного тренера вместе с Владимиром Федотовым.

    Нынешняя отставка Федотова из ЦСКА – единогласное решение акционеров клуба, Евгения Гинера и Максима Орешкина.

    • 4 июня московский клуб объявил, что достиг принципиальной договоренности о сотрудничестве с Николичем.
    • Серб был главным тренером «Локомотива» с июня 2020-го по октябрь 2021 года.

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    Источник: Bobsoccer

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    05.06.2024 08:14
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