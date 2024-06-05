Помазун трогательно попрощался с «Уралом»

«Урал» опубликовал прощальное письмо вратаря Ильи Помазуна.

«Дорогие болельщики, спустя 4 года в Екатеринбурге пришло время попрощаться. Хочется поблагодарить игроков и всех работников клуба за эти годы в замечательном клубе.

Отдельно хочу выразить благодарность каждому болельщику, который поддерживал, несмотря на результаты. Это был тяжeлый сезон, где мы имели все шансы не оказаться там, где оказались, и у меня нет ни малейшего сомнения, что «Урал» вернeтся.

«Урал» и Екатеринбург останутся в моeм сердце навсегда, и я с тeплыми чувствами буду приезжать на «Екатеринбург Арену», – говорится в письме.