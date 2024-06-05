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    Помазун трогательно попрощался с «Уралом»

    «Урал» опубликовал прощальное письмо вратаря Ильи Помазуна.

    «Дорогие болельщики, спустя 4 года в Екатеринбурге пришло время попрощаться. Хочется поблагодарить игроков и всех работников клуба за эти годы в замечательном клубе.

    Отдельно хочу выразить благодарность каждому болельщику, который поддерживал, несмотря на результаты. Это был тяжeлый сезон, где мы имели все шансы не оказаться там, где оказались, и у меня нет ни малейшего сомнения, что «Урал» вернeтся.

    «Урал» и Екатеринбург останутся в моeм сердце навсегда, и я с тeплыми чувствами буду приезжать на «Екатеринбург Арену», – говорится в письме.

    • Помазун возвращается в ЦСКА.
    • В этом сезоне он провел за «Урал» 34 матча и пропустил 50 голов.
    • Сообщалось об интересе к голкиперу со стороны двух клубов РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Урала»

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    05.06.2024 00:16
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    Комментарии (1)
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    Дмитрий-Казанцев-yandex
    1717699432
    Ошибся Помазун в вопросе возвращения ФК Урал в РПЛ. Путь Урала лежит через вторую лигу к расформированию.
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