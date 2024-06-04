Дивеев рассказал, какую команду поддерживал в чемпионской гонке РПЛ

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил, за кого болел в 30-м туре РПЛ, когда чемпионство разыгрывали «Зенит», «Динамо» и «Краснодар».

Петербуржцы выиграли РПЛ в 6-й раз подряд.

Перед 30-м туром они отставали от лидирующего «Динамо» на 2 очка.

В итоге столичная команда уступила «Краснодару», а «Зенит» победил «Ростов» и стал чемпионом.

– Ты за кого болел в чемпионской гонке?

– Я хотел, чтобы «Динамо» выиграло. У них были шансы.

– Почему за них?

– Ну, братская команда. Мы победили «Зенит» и дали им шанс быть на первом месте.

– Тебе было за них обидно?

– Нет, мне не было обидно. Я же не в «Динамо» играю.