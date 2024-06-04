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    • Дивеев рассказал, какую команду поддерживал в чемпионской гонке РПЛ

    Дивеев рассказал, какую команду поддерживал в чемпионской гонке РПЛ

    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил, за кого болел в 30-м туре РПЛ, когда чемпионство разыгрывали «Зенит», «Динамо» и «Краснодар».

    • Петербуржцы выиграли РПЛ в 6-й раз подряд.
    • Перед 30-м туром они отставали от лидирующего «Динамо» на 2 очка.
    • В итоге столичная команда уступила «Краснодару», а «Зенит» победил «Ростов» и стал чемпионом.

    – Ты за кого болел в чемпионской гонке?

    – Я хотел, чтобы «Динамо» выиграло. У них были шансы.

    – Почему за них?

    – Ну, братская команда. Мы победили «Зенит» и дали им шанс быть на первом месте.

    – Тебе было за них обидно?

    – Нет, мне не было обидно. Я же не в «Динамо» играю.

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    Источник: Sport24

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    04.06.2024 23:50
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    Комментарии (1)
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    Spirit_78
    1717606671
    Все силы отдали, чтобы помочь Динамо, потом слетели с кубка и профукали сезон, а Динамо подарком не смогло воспользоваться. Красавцы, что тут скажешь))
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