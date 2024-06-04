34-летний Ерохин ответил на вопрос о своем будущем в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин дал комментарий по поводу своего будущего.
– Останусь ли я в «Зените»? Посмотрим, сейчас будем общаться. Конечно, хотелось бы остаться. Хочу продолжать играть за один из лучших клубов нашей страны. Надеюсь, что так и будет.
– Не было уже предложений от других клубов?
– У меня было два переподписания контракта с «Зенитом» до этого. И я всегда с огромным уважением относился к клубу. В первую очередь разговаривал с «Зенитом».
– То есть у вас скоро будет встреча с Александром Ивановичем Медведевым?
– Думаю, что да.
- Осенью футболисту исполнится 35 лет.
- Ерохин в «Зените» с 2017 года.
- В прошедшем сезоне он забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 27 матчах.