34-летний Ерохин ответил на вопрос о своем будущем в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин дал комментарий по поводу своего будущего.

– Останусь ли я в «Зените»? Посмотрим, сейчас будем общаться. Конечно, хотелось бы остаться. Хочу продолжать играть за один из лучших клубов нашей страны. Надеюсь, что так и будет.

– Не было уже предложений от других клубов?

– У меня было два переподписания контракта с «Зенитом» до этого. И я всегда с огромным уважением относился к клубу. В первую очередь разговаривал с «Зенитом».

– То есть у вас скоро будет встреча с Александром Ивановичем Медведевым?

– Думаю, что да.