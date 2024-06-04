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    • 34-летний Ерохин ответил на вопрос о своем будущем в «Зените»

    34-летний Ерохин ответил на вопрос о своем будущем в «Зените»

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин дал комментарий по поводу своего будущего.

    – Останусь ли я в «Зените»? Посмотрим, сейчас будем общаться. Конечно, хотелось бы остаться. Хочу продолжать играть за один из лучших клубов нашей страны. Надеюсь, что так и будет.

    – Не было уже предложений от других клубов?

    – У меня было два переподписания контракта с «Зенитом» до этого. И я всегда с огромным уважением относился к клубу. В первую очередь разговаривал с «Зенитом».

    – То есть у вас скоро будет встреча с Александром Ивановичем Медведевым?

    – Думаю, что да.

    • Осенью футболисту исполнится 35 лет.
    • Ерохин в «Зените» с 2017 года.
    • В прошедшем сезоне он забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 27 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.06.2024 23:34
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    Комментарии (6)
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    PAREVG.
    1717537380
    В Сочи...
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    Baggio1986
    1717554276
    Сидеть на жопе,не играть и становится "чемпионом"
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1717558370
    Верно думаешь Александр
    Ответить
    Toomans
    1717608662
    Хотел бы, что Саша остался. Не смотря на года, его футбольный интеллект никуда не делся. Он может здорово помочь команде со скамейки и в раздевалке. Плюс он мне как человек очень импонирует. Если Медведев продлит его - будет очень важное подписание, не хуже, чем новичка.
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