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    Мостовой высказался о назначении Николича в ЦСКА

    Александр Мостовой порассуждал о приглашении Марко Николича на пост главного тренера ЦСКА.

    – Получится у Николича в ЦСКА?

    – Что значит «получится» в настоящее время? Когда два года назад приглашали Федотова, думали, что у него получится. Но прошло два года – его убрали. Всe зависит от результатов.

    Если Николич его даст в ближайшем будущем – будет работать, а нет – уйдет как и Федотов.

    Безусловно, Николича приглашают ради того, чтобы он выиграл чемпионат. Но как тут выиграешь, если такой «Зенит» есть у нас?

    • В прошедшем сезоне армейцы финишировали в чемпионате только на 6-м месте.
    • 30 мая Николич покинул эмиратский «Шабаб Аль‑Ахли».
    • Тренер работал в «Локомотиве» с мая 2020-го по октябрь 2021-го года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.06.2024 22:44
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    Комментарии (3)
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    Иннокентий-Смоктуновский-
    1717532694
    У нас не Зенит такой о чемпионат весь мёртвый весь сезон такое чувство было что никто не хочет становится чемпионом а в конце такие все ладно раз никто не хочет то пусть снова Зенит будет чемпионом даже при таком слабом Зените за долгие годы все ровно чемпионат никто не взял просто на самом деле наш чемпионат с каждым годом становится всё слабее и слабее это хорошо в еврокубках не играем там бы нам показали насколько мы еще более отстали от всех так что та интрига которая была она на самом деле была не из-за сильного чемпионата а из-за того что все команды слабые
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    BRO_football
    1717534087
    Как выиграешь? Да легко можно выиграть, если использовать осечки соперника, а не сливать матчи аусайдерам со дна таблицы! И на последних минутах голы не пропускать! Тут дело вовсе не в Зените.
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