Мостовой высказался о назначении Николича в ЦСКА

Александр Мостовой порассуждал о приглашении Марко Николича на пост главного тренера ЦСКА.
– Получится у Николича в ЦСКА?
– Что значит «получится» в настоящее время? Когда два года назад приглашали Федотова, думали, что у него получится. Но прошло два года – его убрали. Всe зависит от результатов.
Если Николич его даст в ближайшем будущем – будет работать, а нет – уйдет как и Федотов.
Безусловно, Николича приглашают ради того, чтобы он выиграл чемпионат. Но как тут выиграешь, если такой «Зенит» есть у нас?
- В прошедшем сезоне армейцы финишировали в чемпионате только на 6-м месте.
- 30 мая Николич покинул эмиратский «Шабаб Аль‑Ахли».
- Тренер работал в «Локомотиве» с мая 2020-го по октябрь 2021-го года.