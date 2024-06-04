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    В «Зените» оценили интервью Кругового

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал интервью бывшего защитника команды Данила Кругового.

    – Как отнеслись к интервью Кругового?

    – У него есть свой взгляд. Не знаю, сейчас Федотов ушел. Найдут ему место в команде? Надеюсь, найдут.

    – Он сказал что вы могли его отпустить, но пошли на принцип.

    – Я сказал, что у нас на двух стульях в «Зените» не играют (смеется).

    • Круговой ушел в ЦСКА, заключив контракт по схеме «4+1».
    • Армейцы объявили о подписании игрока в январе, в тот же день его отправили в «Зенит-2».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.06.2024 22:00
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    Комментарии (2)
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    Spirit_78
    1717530522
    Может быть, ЦСКА именно его и не хватило во второй половине сезона, чтобы не профукать сезон с треском. Интересно, рады они сейчас, что "сэкономили" те копейки, за которые могли его выкупить на полгода раньше?
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    Toomans
    1717608782
    Данил поступил некрасиво, это точно. Он мог смело в глаза сказать, что принял иное решение. Силком бы его держать не стали. Это решение бы все поняли. Но есть как есть. Жаль, что уход получился не очень комфортным для всех. Удачи ему!
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