В «Зените» оценили интервью Кругового

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал интервью бывшего защитника команды Данила Кругового.
– Как отнеслись к интервью Кругового?
– У него есть свой взгляд. Не знаю, сейчас Федотов ушел. Найдут ему место в команде? Надеюсь, найдут.
– Он сказал что вы могли его отпустить, но пошли на принцип.
– Я сказал, что у нас на двух стульях в «Зените» не играют (смеется).
- Круговой ушел в ЦСКА, заключив контракт по схеме «4+1».
- Армейцы объявили о подписании игрока в январе, в тот же день его отправили в «Зенит-2».