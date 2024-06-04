В «Зените» оценили интервью Кругового

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал интервью бывшего защитника команды Данила Кругового.

– Как отнеслись к интервью Кругового?

– У него есть свой взгляд. Не знаю, сейчас Федотов ушел. Найдут ему место в команде? Надеюсь, найдут.

– Он сказал что вы могли его отпустить, но пошли на принцип.

– Я сказал, что у нас на двух стульях в «Зените» не играют (смеется).