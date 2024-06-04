Медведев: «Запрета на трансфер Соболева в «Зенит» нет»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не исключил трансфер в команду спартаковца Александра Соболева.

– Много пишут про Соболева, якобы «Зенит» им интересуется.

– Трансферные слухи не комментируем. Трансферная работа началась. Все будете узнавать вовремя.

– Но мы просто в шоке, что игрок «Спартака» в «Зенит»...

– У нас был и Артем Дзюба, и Владимир Быстров возвращался из «Спартака». У нас запретов нет.