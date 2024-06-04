Медведев: «Запрета на трансфер Соболева в «Зенит» нет»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не исключил трансфер в команду спартаковца Александра Соболева.
– Много пишут про Соболева, якобы «Зенит» им интересуется.
– Трансферные слухи не комментируем. Трансферная работа началась. Все будете узнавать вовремя.
– Но мы просто в шоке, что игрок «Спартака» в «Зенит»...
– У нас был и Артем Дзюба, и Владимир Быстров возвращался из «Спартака». У нас запретов нет.
- Сегодня РБК сообщил, что «Зенит» провел предварительные переговоры о трансфере Соболева с агентом игрока, но еще не обращался по этому поводу в «Спартак».
- В минувшем сезоне нападающий провел за красно-белых 34 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач.
- Соболев в «Спартаке» 4,5 года.