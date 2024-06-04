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    Медведев: «Запрета на трансфер Соболева в «Зенит» нет»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не исключил трансфер в команду спартаковца Александра Соболева.

    – Много пишут про Соболева, якобы «Зенит» им интересуется.

    – Трансферные слухи не комментируем. Трансферная работа началась. Все будете узнавать вовремя.

    – Но мы просто в шоке, что игрок «Спартака» в «Зенит»...

    – У нас был и Артем Дзюба, и Владимир Быстров возвращался из «Спартака». У нас запретов нет.

    • Сегодня РБК сообщил, что «Зенит» провел предварительные переговоры о трансфере Соболева с агентом игрока, но еще не обращался по этому поводу в «Спартак».
    • В минувшем сезоне нападающий провел за красно-белых 34 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач.
    • Соболев в «Спартаке» 4,5 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.06.2024 19:23
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    Комментарии (17)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Spartak_forv@
    1717519170
    Про топ трансфер Бакаева забыл
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    ...уефан
    1717519960
    ...мог бы проще сказать, что для нас моральных футбольных норм давно не существует...
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    Barmaleushka
    1717521059
    Совсем берега потеряли ! Додумались чмыря этого в Зенит притащить . Такими темпами скоро даже "фанайдишники" на стадион ходить перестанут . Одни случайные и разовые останутся .
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1717522212
    Это конечно зашквар. Такое придумать надо ещё постараться. Лузер дельфин и в команду чемпионов. ПоЦталом!!! Гыгыгы
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    ESC-Russia-google
    1717522249
    30 млн евро на стол Спартака и по рукам!
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    Ловкий Бубен
    1717546516
    Дебууль
    Ответить
    Baggio1986
    1717554603
    Троянский конь)))
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