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    • Агент: «Если бы «Зенит» заплатил чуть больше, Тюкавин мог в 2023 году перейти туда»

    Агент: «Если бы «Зенит» заплатил чуть больше, Тюкавин мог в 2023 году перейти туда»

    Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, сообщил, что игрок год назад мог перейти в «Зенит».

    – Окей, а у Тюкавина были в 2023 году варианты?

    – Они и сейчас у него есть. Тюкавин мог уйти в «Зенит». Питерцы прекрасно понимают: забирая Костю, они с 20-го тура были бы чемпионами. Но тут была цена вопроса. Им нужно было чуть добавить, и мы могли уйти.

    Были реальные варианты с ЦСКА, «Локомотивом» и «Спартаком». Но сам Костя хотел остаться в «Динамо».

    – Почему не ушли тогда?

    – У меня такой принцип, что последнее слово за игроком. Он хотел оставаться в «Динамо». Если бы Славиша Йоканович остался на этот сезон, думаю, что Костя мог уйти уже. С Марцелом Личкой сейчас хорошие отношения у них.

    • 21-летний Тюкавин – воспитанник «Динамо».
    • Нападающий в этом сезоне забил 17 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.
    • Его признали лучшим игроком и форвардом РПЛ-2023/24, а также автором самого красивого гола.

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    Источник: Metaratings

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    04.06.2024 19:05
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    Комментарии (1)
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    MazaiNN
    1717518626
    Зенит за своих не переплачивает.
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