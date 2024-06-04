Агент: «Если бы «Зенит» заплатил чуть больше, Тюкавин мог в 2023 году перейти туда»

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, сообщил, что игрок год назад мог перейти в «Зенит».

– Окей, а у Тюкавина были в 2023 году варианты?

– Они и сейчас у него есть. Тюкавин мог уйти в «Зенит». Питерцы прекрасно понимают: забирая Костю, они с 20-го тура были бы чемпионами. Но тут была цена вопроса. Им нужно было чуть добавить, и мы могли уйти.

Были реальные варианты с ЦСКА, «Локомотивом» и «Спартаком». Но сам Костя хотел остаться в «Динамо».

– Почему не ушли тогда?

– У меня такой принцип, что последнее слово за игроком. Он хотел оставаться в «Динамо». Если бы Славиша Йоканович остался на этот сезон, думаю, что Костя мог уйти уже. С Марцелом Личкой сейчас хорошие отношения у них.